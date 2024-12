FOTO: Latvija atvadās no Jāņa Timmas...

Pēdējās ardievas teikt Jānim ieradās tuvinieki, kā arī draugi, tostarp kolēģi no basketbola aprindām. Aizgājējam, kurš bija guldīts baltā šķirstā, visapkārt bija salikti ziedi, bet priekšā gūla krāšņi pavadītāju sanestie bēru vaiņagi un rožu un krizantēmu klēpji. Skaistās ziedu virtenēs bija izstādīts Jāņa Timmas portrets, kurā viņš smaida, turot abās rokās basketbola bumbu, bet līdzās nolikts balts krēsls ar tumšsarkanām rozēm un Timmas basketbola formas kreklu. Sāņus ekrānā bija skatāmi video fragmenti gan no sportista profesionālā mūža mirkļiem, gan sadzīviskām epizodēm, tostarp, kā viņš māca mest grozā bumbu savam mīļajam dēliņam Kristianam. Puisēns uz atvadu ceremoniju gan nebija atvests. Viņa mamma, Jāņa pirmā sieva Sana Oša bija ieradusies no dēla tēta atvadīties viena, un atvadas pārdzīvoja ļoti emocionāli, tai pašā laikā ar apskāvieniem atbalstīdama gan Jāņa mammu, gan māsu, kam stāvēja līdzās.