"Ģimenei patiesība ir pati svarīgākā" - Jāņa Timmas māsa Lelde nāk klajā ar publisku paziņojumu pēc brāļa nāves

Pateicos par visiem ziedojumiem, ko ģimene līdz šim ir saņēmusi! Apstiprinu, ka Jūsu plašā atbalsta dēļ joprojām turpinās manas mātes kontā saņemto ziedojumu grāmatvedības uzskaite. Ziedojumi tika veikti no daudzām Eiropas valstīm. Es apstiprinu, ka Marks Pugačovs ir personīgi piegādājis ziedojumus, kas vākti viņa veidotajā lapā. Esmu arī informēta, ka ļoti daudzas organizācijas un privātpersonas no Krievijas izteica savu nodomu ziedot līdzekļus, tostarp Allikson Teams, taču darījumus nebija iespējams veikt, ņemot vērā spēkā esošo tiesisko regulējumu. Tāpēc mēs šobrīd apspriežam ar iesaistītajām iestādēm labākos variantus, kā rīkoties šajā situācijā. Kad tas būs izdarīts, es sniegšu publisku paziņojumu.



Mani lūdza arī sniegt komentārus par Annas Sedokovas ieguldījumu. Lūdzu, saprotiet manu klusēšanu pareizi. Nav tā, ka es būtu vienaldzīga pret notiekošo vai ka es nevēlos dalīties. Man šī situācija ir emocionāli un informatīvi ļoti smaga. Šobrīd esmu gatava dalīties ar dažiem faktiem bez manām personīgām interpretācijām. Anna telefoniski izteica nodomu samaksāt par bērēm manai mātei - tā ir taisnība. 2024. gada 25. decembrī viņa man personīgi rakstīja, jautājot manu bankas kontu. Es Annai pārsūtīju kontaktinformāciju, kā sazināties ar personu, kas ir atbildīga par bēru finansiālo daļu. Līdz 2025.gada 8.janvārim, pēc manā rīcībā esošās informācijas, nauda no Annas Sedokovas nav saņemta. Līdz ar to abi apgalvojumi ir pareizi - viņa piedāvāja palīdzību (kā teikts manā iepriekšējā ierakstā), bet nauda līdz šodienai nav saņemta, kā to paziņoja cilvēki, kas sazinās ar ģimeni. Turklāt šogad Anna jau ir sazinājusies ar banku Amerikas Savienotajās Valstīs un apgalvojusi, ka ir mana brāļa kontu likumīgā adminstratore. Es, labprāt, padalīšos ar plašāku informāciju vēlāk, kad būs atrisināti galvenie jautājumi.