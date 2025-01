Pārskatot Jāņa Timmas bankas kartes, viņa māsa saskārusies ar mulsinošu situāciju

Kad cilvēks ir devies mūžībā, viņa ģimenei ir jātiek galā ne vien ar sērām, šoku un neizmērojamo zaudējuma sajūtu, bet arī jāatrisina dažādi praktiski jautājumi. Viens no tiem - mirušā cilvēka noslēgtās saistības ar dažādām finanšu un citām iestādēm. Pēc Jāņa Timmas nāves pie šo jautājumu risināšanas ķērusies viņa māsa Lelde. Brāļa makā viņa atradusi dažādu banku izdotas maksājumu kartes, kopskaitā apmēram 10, stāsta Timmu ģimenes uzticības persona, uzņēmējs Marks Pugačovs. Tieši viņam Lelde arī zvanījusi pēc padoma, kā rīkoties šajā divdomīgajā situācijā. Proti, Timmas māsa ir sazinājusies ar vienu no bankām, lai noskaidrotu mirušā brāļa bankas konta bilanci. Kāda ir situācija - vai kontā ir naudas atlikums, varbūt ir parāds un vajag kaut ko piemaksāt? Un liels bijis viņas pārsteigums, kad šīs amerikāņu bankas pārstāvis atbildējis - šogad (tātad pirms pirms dažām dienām, varbūt vakar vai aizvakar) jau ir paguvusi piezvanīt Jāņa bijusī sieva Anna Sedokova un stādījusies priekšā kā viņa bankas kontu pārņēmēja, acīmredzot pamatojot, ka ir sieva vai bijusī sieva. Kaut gan, pēc oficiāli izdotiem dokumentiem, tiesības rīkoties ar Timmas bankas kontu ir viņa vecākiem. Tā vietā, lai sērotu, viņa rīkojas šādi, pārsteigts ir Timmas draugs Pugačovs. "Esmu šokēts. Ko tu dari? Cik daudz stulbu gājienu vēl ir iespējams veikt? Neaiztiec naudu, kura nav tava. Atstāj kaut ko vecākiem. Cik tu esi viņiem iedevusi - vai 20 dolārus? Tu jau tā pārāk daudz esi no viņa paņēmusi. Izbeidz to darīt," šokēts ir Pugačovs, norādot - viņa jau ir paņēmusi visu, ieskaitot Jāņa dzīvību un tagad acīmredzot cenšas paņemt arī pārējo, kas vēl palicis, lai Timmas vecākiem un dēlam nepaliktu pilnīgi nekas. Marks sola, ka šo nekādā ziņā tā neatstās, un atbildēt viņai nāksies par visu.