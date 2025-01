Timmas dēla māte Sana Oša: "Es varētu grāmatu sarakstīt par šo visu"

Turpinot šķetināt basketbolista Jāņa Timmas traģiskās nāves apstākļus, viņa draugs Marks Pugačovs publiskojis vairākas epizodes no Jāņa dzīves ar Annu Sedokovu. "Aņa ir tik bezsirdīga būtne, ka iebilda pret to, ka Jānis mājās redzamā vietā tur sava dēla foto. Viņam nācās dēla bildi slēpt naktsskapītī, lai viņu nekaitinātu. Jānis par šo ļoti cieta un savos pārdzīvojumos dalījās ar ģimeni. Taču mani izbrīna kas cits. Ka daudzi cilvēki bija viņam tuvāk nekā es un vienkārši izvēlas klusēt. Runā, ka esot bail no Aņas," raksta Marks.