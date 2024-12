Rēzija Kalniņa un Ainārs Rubiķis ir pārliecināti, ka viņus kopā saveda "augstāki spēki"

Rēzija atceras, ka tad, kad pirmo reizi ieraudzījusi savu tagadējo vīru diriģējot, viņai neesot bijusi pat nojauta, ka kaut kas varētu sanākt vai veidoties: "Bet viņa dvēsele uzpazina manu dvēseli un es zināju, ka mēs kādreiz jau esam bijuši kopā, tikai citos iemiesojumos." Aktrise skaidro, ka tas nav stāsts par to, ka sievietei kaut kas šajā vīrietī patīk, tāpēc jābūt kopā. Viņa zinājusi, ka tas ir tāds kā uzdevums, kāpēc viņi vispār ir satikušies. "Tā bija dvēseles zināšana, dvēseles sajušana. To nevar noformulēt. Tu vienkārši zini, ka šo dvēseli pazīsti no mūžības uz mūžību," atklāj Rēzija.