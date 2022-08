Ģirts Ķesteris kolēģes Rēzijas Kalniņas dēļ mētājas ar zeltlietām. Kāpēc tā?

"Ķēdīte kaklā atkal ir jauna, tas ir tas paradoksālākais. Rēzijai ir tendence mēģinājuma laikā tā žņaudzoši ķert pie kakla," žurnālam "Kas Jauns" atklājis Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris, skaidrojot, kāpēc nupat pēc ilgiem meklējumiem iegādājies jaunu ķēdīti ar krustiņu.

Patiesībā sākotnējais jautājums ir par to, vai rota ir Ģirta vai viņa atveidotā Leona kaklā, jo aktieris sastapts TV3 leģendārā seriāla "UgunsGrēks" uzņemšanas laukumā. Un, kā zināms, Leons seriālā bijis visai turīgs vīrs, tāpēc zeltlietu esamība varētu tikai apliecināt, ka viņa situētība pēc piecu gadu neredzēšanās nebūs mazinājusies. Tātad atbilde – rota tomēr ir Ģirta!

Komentējot savu zeltlietu stāstu, Ķesteris atklāj, ka šī savdabīgā “tradīcija” sākusies jau pirms piecpadsmit gadiem, kad nu jau nelaiķis Romans Kozaks Dailes teātrī pēc Fjodora Dostojevska darba "Spēlmanis" motīviem iestudējis izrādi Spēlmanis. Kūrorta piedzīvojumi. Asi reaģējot, partnere Rēzija Kalniņa nejauši aizķērusi ķēdīti Ģirta kaklā un aizlidinājusi to pa gaisu. “Pirmām kārtām ķēdīte zibenīgi tiek sarauta gabalos, aizlido kaut kur, pa fragmentiem sakrīt skatuves šķirbās…” vaicāts, vai tad nav iespējams pēc tam to atrast, skaidro aktieris. Pat no krustiņa neesot ne vēsts.

Pēc pusgada, ar Rolandu Atkočūnu gatavojot iestudējumu "Mazie laulību noziegumi", kurā Ģirts spēlēja divatā ar Rēziju, tādā pašā veidā aizgājusi nākamā ķēdīte. Jāatgādina, ka, spēlējot šajā pašā detektīvā ar zīmīgo nosaukumu, 2011. gada pavasarī Rēzija salauza arī Ģirta Ķestera kreisās rokas mazo pirkstu…

“Un tieši tāpat pirms vasaras – pirms Jāņiem – šogad aizgāja trešā ķēdīte!” turpina aktieris. Tas noticis, ar Rēziju teātrī mēģinot izrādi "Farinelli un karalis", ar kuru 16. septembrī Dailes teātris atklās jauno sezonu.

Rēzija un Ģirts ir skatuves partneri ar stāžu. Attēlā: no 2005. gada Dailes teātra izrādes "Klāras sakari", kas, pēc pieejamās informācijas spriežot, pagājusi mierīgi. (Foto: Publicitātes)

“Man ķēdīte nav tikai fetišs, man tā – īpaši krustiņš – ir būtiska. Ilgi meklēju, šī ir salīdzinoši tāda redzamāka, un jūtos ar to labi,” piebilst aktieris. Pēc pēdējās pieredzes varot secināt, ka “arī zelts kļuvis krietni dārgāks”. Vaicāts, vai par zeltlietām, kas pamazām gulst zemskatuves kultūras slānī, nebūtu jānes solidāra atbildība, Ķesteris norāda, ka ir džentlmenis un šo stāsta tikai kā kuriozu, jo “pats esmu vainīgs, ka eju mēģinājumā ar ķēdīti”. Bet varbūt attaisnojums šādai rīcībai ir drošības sajūta, ko sniedz zināmā mērā talismans? “Būtiski, ka izrādē ir nevis ķēdīte, bet ir Rēzija, tā ir drošības sajūta!” noslēdzot tematu, nosmej aktieris, kurš šovasar no sirds bauda iespēju strādāt, ne laiskoties, – spēlēt brīvdabas izrādē "Gribu bērnu" un filmēties seriālos.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!