Plecs vai kāja, un vai tā drīkst? Ministre Baiba Braže samulsina ar fotogrāfiju
Ārlietu ministre Baiba Braže sociālajā tīklā "Instagram" ievietojusi fotogrāfiju, kas izraisījusi diskusijas. Cilvēki ir neizpratnē, vai diplomātei un politiķei pieklājas internetā izrādīt atkailinātas ķermeņa daļas.
Aizvadītajā nedēļā Baiba Braže saviem "Instagram" sekotājiem atrādīja attēlu no vasaras brīvbrīža jūras krastā, kurā redzams suns. Nojaušams, ka sunim līdzās ir pati ministre, atkailinājusi kādu no ķermeņa daļām. Daudzus satrauc tas, ka augsta amatpersona, kurai "Instagram" profila saturā ir vēstījumi no NATO un Zemessardzes un kuras sekotāju lokā ir ārvalstu kolēģi, pēkšņi parādījusi pliku cisku vai roku. Līdz ar to rodas jautājums – kādu vēstījumu ar šo attēlu ārlietu ministre pauž starptautiskajai sabiedrībai?
Lai rastu atbildi un mazinātu cilvēku bažas, žurnāls "Kas Jauns" vērsās pie lietišķās etiķetes un protokola konsultantes Aijas Strautmanes. “Pamatā ir bilde ar suni, un nav īsti skaidrs, vai tas ir Baibas Bražes plecs. Manuprāt, izskatās pēc pleca, bet var būt arī kāja. Kurš to ir pateicis, ka tā ir viņas kāja vai roka; tur jau viņas sejas nav klāt,” analizē Strautmane.
“Manuprāt, šis vēstījums nav par Baibu Braži, jo stāsts ir par suni. Varbūt tā ir neveiksmīga bilde un tas ir mīļotā suņa portrets, kuru, piemēram, kāds no draugiem, paziņām vai bērniem nofotografējis. Cilvēkam dabiski ir kājas un rokas, un arī ārlietu ministrei tādas ir, tāpat kā visai pārējai latviešu tautai un cilvēkiem,” saka eksperte. “Ir vasara, un – lai man piedod ārlietu ministre – es šai attēlā neredzu Baibu Braži, bet suni. Šeit nav nekā, par ko aizrādīt, ļoti smuks un mīlīgs sunītis.”