Desmit dārgākās kāzas šajā gadsimtā. Vai Krištianu Ronaldo un Džordžīna pārspēs šo greznību?
Futbolists Krištianu Ronaldu un modele Džordžīna Rodrigeza pārsteidza fanus, nesen paziņojot par savu saderināšanos.
Modele no Buenosairesas, Argentīnā, kura ar Krištianu kopā audzina vairākus bērnus, tika izsmieta par to, ka viņa gaidījusi deviņus gadus, lai futbolists nomestos uz ceļa. Tomēr viņa noteikti smējās pēdējā, kad viņai tika pasniegts milzīgs, spožs dimanta gredzens, kura vērtība tiek lēsta vairāk nekā 1,5 miljonu dolāru apmērā, un eksperti norāda, ka tā ir viena no greznākajām saderināšanās dāvanām, kādas redzētas slavenību vidū.
Vērtējot pēc gredzena nav šaubu, ka viņu kāzas noteikti būs grezns un dārgs pasākums. Zīmolu eksperts Dailans Deivijs lēš, ka pāris varētu iztērēt pat līdz 13 miljoniem ASV dolāru savā kāzu dienā. Tiek uzskatīts, ka tās varētu būt vienas no greznākajām kāzām kopš Džefa Bezosa un Lorenas Sančesas.
"Katra kāzu elementa plānošana būs rūpīgi izstrādāta – vieta, viesu saraksts, satura stratēģija. Tas būs mirklis, kas iezīmēs jaunu ēru un nostiprinās viņus kā vienu no pasaules vispieprasītākajām un uzticamākajām pāriem," pauž Deivijs, norādot, ka Džordžīna un Krištianu veidos savu ģimeni kā zīmolu, līdzīgi kā Bekhemu ģimene.
Viņš norāda, ka viesu saraksts varētu būt pilns ar sporta pasaules izcilībām, sākot no Deivida Bekhema, leģendārā angļu futbolista, un Entonija Džošua, pasaules čempiona smagsvaru boksā, līdz Novakam Džokovičam, vienam no labākajiem tenisistiem pasaulē, futbola superzvaigznei Lionelam Mesi un tenisa leģendai Rafaelam Nadalam.
Lūk, desmit dārgākās kāzas līdz šim (un Džordžīnai un Krištianu ir visas iespējas iekļūt šajā sarakstā):