No 1. jūlija par daļu pārtikas produktu maksāsim mazāk
No šī gada 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme samazināsies no 21% uz 12%. PVN samazināto likmi piemēros četrām pārtikas pamatproduktu grupām: maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām.
Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem. No 1. jūlija PVN samazinātā likme attieksies arī uz:
- Maizi - visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām - sēklām, riekstiem, graudiem u. c.;
- Pienu - govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura;
- Mājputnu gaļu - svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu;
- Olām - termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Jāņem vērā, ka PVN samazināto likmi nepiemēro saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām (piemēram, šokolādes, zemeņu garšu) un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.
Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kā PVN likmes samazinājumam jāatspoguļojas cenā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir izstrādājis cenu salīdzināšanas kalkulatoru. Tajā var izvēlēties produktu un ievadīt pašreizējo cenu ar 21% PVN likmi, savukārt kalkulators aprēķina, kā mainītos cena ar 12% PVN likmi, ja samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots gala cenā. Piemēram, ja 1 litrs piena līdz šim maksāja 1,50 eiro, tad, piemērojot 12% PVN likmi, tā cena būtu 1,39 eiro.
Jāņem vērā, ka PVN likmes samazināšana par 9 % nozīmē, ka cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%, jo produktus veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN, bet jaunā cena veidosies, aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas. Pircēji aicināti veikalos pievērst uzmanību cenu zīmēm un pirkuma čekiem. Iepērkoties jāpārliecinās, ka čekā pie attiecīgajiem pārtikas produktiem ir norādīta samazinātā nodokļa likme 12%. PVN samazinātā likme attieksies arī uz akcijas produktiem, ja tās ietilpst noteiktajās produktu grupās.
Lai visa informācija iedzīvotājiem būtu pieejama vienuviet, PTAC savā tīmekļvietnē ir izveidojis īpašu sadaļu PVN samazinātā 12% likme pārtikas pamatproduktiem. Tajā skaidrots, uz kurām produktu grupām attiecas PVN samazinātā likme, kādi ir izņēmumi, kā PVN samazinājums var ietekmēt gala cenu, kam pircējiem jāpievērš uzmanība veikalā, kā arī kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumā.