Noslēgumam tuvojas pārvada būve uz Kundziņsalu
Gandrīz kilometru gara pārvada uz Kundziņsalu būvniecība tuvojas finiša taisnei. Nu sākušās tā slogošanas pārbaudes. Pārvads savienos Tvaika ielu ar Rīgas brīvostu, atslogojot Rīgas centru no smagā transporta.
360 TV vēsta, ka cita pēc citas uz jaunā Kundziņsalas pārvada uzbrauc kravas mašīnas. Kopumā astoņas, katra – 30 tonnas smaga. Pārvada noslodzes pārbaužu maksimālais svars – 320 tonnas. Eksperti fiksē tilta konstrukciju reakciju uz to. “Šobrīd izskatās, kad ielieces ir mazākas, nekā mēs aprēķinājām. Tas nozīmē, ka tilts varbūt pat stiprāks ir uztaisīts,” stāsta Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ainārs Paeglītis. Noslodzes pārbaudes ilgs vairākas dienas.
Uz Kundziņsalu brauc apmēram 350 tūkstoši kravas automašīnu gadā. Jaunajam pārvadam būs būtiska nozīme smagā transporta novirzīšanā no pilsētas centra. Cerēts, ka lielais transporta mezgls arī padarīs Rīgas brīvostu pievilcīgāku investoru acīs. “Šāds transporta mezgls dod pievienotu vērtību arī salas industriālai attīstībai, kas potenciāli dos jaunas darba vietas Rīgai, valstij, kā arī grūdienu ekonomikai,” komentē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Pārvadu gan pabeigs dažus mēnešus vēlāk nekā plānots. “Ņemot vērā visus objektīvos apstākļus ar pasūtītāju, esam vienojušies par termiņa pagarinājumiem. Šobrīd tas ir oktobra sākums, kad objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā, satiksmei palaistai,” tā pilnsabiedrības "RK Link" pārstāvis Edgars Vaivods. Pārvada cenu tas neietekmēšot. Kopējas projekta izmaksas nepārsniegs sākotnēji plānotās - teju 83 miljonus eiro.