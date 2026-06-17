Sākumā šķita, ka tās ir mežacūkas: Limbažu novada mežos nofilmēti četri ziņkārīgi lācēni. VIDEO
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Sabiedrība

Sākumā šķita, ka tās ir mežacūkas: Limbažu novada mežos nofilmēti četri ziņkārīgi lācēni. VIDEO

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Jauns.lv

Pārsteidzošus un unikālus kadrus Limbažu novada mežos izdevies iemūžināt AS "Latvijas valsts meži" (LVM) darbiniekam. Veicot savus ikdienas darba pienākumus, mežkopis uz nomaļa autoceļa pamanījis dzīvniekus, kas sākotnēji atgādinājuši mežacūkas. Taču, piebraucot tuvāk, atklājies, ka tie ir četri ziņkārīgi lācēni.

Sākumā šķita, ka tās ir mežacūkas: Limbažu novada ...

6. jūnijā, LVM mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis veica plānotu jaunaudžu apsekošanu Limbažu meža iecirknī. Kā atzīst pats LVM darbinieks, sākotnēji viņam šķitis, ka ceļam priekšā iznācis mežacūku bars, kas Latvijas mežos ir visai ierasta parādība. Taču, automašīnai piebraucot arvien tuvāk, atklājies, ka tie ir  lāču mazuļi.

Dzīvnieki nav uzreiz metušies bēgt. Tieši pretēji – lācēni izrādījuši patiesu interesi par tuvojošos transportlīdzekli un, lai labāk saskatītu negaidīto viesi, pat izslējušies uz pakaļkājām. Tikmēr nedaudz tālāk, dziļāk meža biezoknī, bija labi saskatāma arī pati lācene, kura uzmanīgi pārraudzīja apkārtni. Šo unikālo un reto sastapšanos mežkopim izdevās fiksēt arī video.

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