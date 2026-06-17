Sākumā šķita, ka tās ir mežacūkas: Limbažu novada mežos nofilmēti četri ziņkārīgi lācēni. VIDEO
Pārsteidzošus un unikālus kadrus Limbažu novada mežos izdevies iemūžināt AS "Latvijas valsts meži" (LVM) darbiniekam. Veicot savus ikdienas darba pienākumus, mežkopis uz nomaļa autoceļa pamanījis dzīvniekus, kas sākotnēji atgādinājuši mežacūkas. Taču, piebraucot tuvāk, atklājies, ka tie ir četri ziņkārīgi lācēni.
🐻🐾🌳 16. jūnijā LVM mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis veica jaunaudžu apsekošanu Limbažu meža iecirknī. Dodoties ar automašīnu no viena meža kvartāla uz otru, attāli uz meža autoceļa pamanīja dzīvniekus, tādēļ samazināja braukšanas ātrumu. Sākotnēji šķitis, ka tās ir… pic.twitter.com/d2pU9ggwBe— Latvijas valsts meži (@valstsmezi) June 17, 2026
6. jūnijā, LVM mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis veica plānotu jaunaudžu apsekošanu Limbažu meža iecirknī. Kā atzīst pats LVM darbinieks, sākotnēji viņam šķitis, ka ceļam priekšā iznācis mežacūku bars, kas Latvijas mežos ir visai ierasta parādība. Taču, automašīnai piebraucot arvien tuvāk, atklājies, ka tie ir lāču mazuļi.
Dzīvnieki nav uzreiz metušies bēgt. Tieši pretēji – lācēni izrādījuši patiesu interesi par tuvojošos transportlīdzekli un, lai labāk saskatītu negaidīto viesi, pat izslējušies uz pakaļkājām. Tikmēr nedaudz tālāk, dziļāk meža biezoknī, bija labi saskatāma arī pati lācene, kura uzmanīgi pārraudzīja apkārtni. Šo unikālo un reto sastapšanos mežkopim izdevās fiksēt arī video.