Melānijas un Donalda Trampa dēls Barons izmainījies līdz nepazīšanai. FOTO
Jaunais 20 gadus vecā Barona Trampa izskats licis visiem runāt par viņa slovēņu saknēm. Jaunietim pat esot dubultpilsonība no mātes puses.
Barons nonāca uzmanības centrā pēc retas publiskas parādīšanās Baltajā namā, ziņo "Hola".
Daudzi novērotāji pievērsuši uzmanību 20 gadus vecā jaunieša ievērojami izmainītajam izskatam, un fani atzīmēja, ka viņš tagad vairāk līdzinās savai mātei, Melānijai Trampai, nekā jebkad agrāk.
Prezidenta Donalda Trampa jaunākais dēls Barons apmeklēja UFC pasākumu, kas norisinājās Baltā nama Dienvidu pļavā, atzīmējot Amerikas 250 gadu jubileju un prezidenta 80. dzimšanas dienu.
Baronam pievienojās Trampu ģimenes locekļi, tostarp viņa brāļi un māsas — Donalds Tramps jaunākais, Ivanka Trampa, Ēriks Tramps un Tifānija Trampa, kā arī pirmā lēdija Melānija Trampa un viņa vectēvs Viktors Knavs.
Tas bija otrais Barona publiskais parādīšanās gadījums kopš viņa tēva otrās inaugurācijas.
20 gadus vecais jaunietis debitēja ar gariem viļņainiem matiem, kas kontrastē ar īso frizūru, ar kuru viņš bija pazīstams pusaudža gados.
Daudzi fani arī uzsvēra viņa nobriedušākās sejas iezīmes, daži raksturoja izskatu kā arvien vairāk līdzīgu viņa mātei, Melānijai Trampai, kura ir slovēņu izcelsmes.
Kā zināms, bērnībā Barons daudz laika pavadīja ar mātes vecvecākiem un runāja gan angļu, gan slovēņu valodā.