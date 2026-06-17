Zināms, kādu amatu Saeimā turpmāk ieņems bijusī premjere Evika Siliņa
Noskaidrots, ka turpmāk Saeimas Eiropas lietu komisiju vadīs bijusī Valsts premjerministre Evika Siliņa.
Jauns komisijas priekšsēdētājs tika ievēlēts, jo līdzšinējais tās vadītājs Edmunds Cepurītis tika atsaukts no amata. Komisijas priekšsēdētājas biedra amata pienākumus turpinās pildīt Uģis Rotbergs, bet sekretāres – Ramona Petraviča.
“Priekšsēdētājas amatā mērķtiecīgi turpināšu iesākto darbu un aktīvi palīdzēšu Latvijai aizstāvēt savas nacionālās intereses,” pauda Siliņa, runājot par prioritātēm komisijas darbā.
Komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka viņas pieredze premjeres amatā lielā mērā bijusi saistīta ar Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, tostarp ES daudzgadu budžetu, Ukrainas miera sarunām, Austrumu pierobežas, kā arī drošības un migrācijas tēmu uzturēšanu ES dienaskārtībā. Tāpat Siliņa izcēla arī Ukrainas un Moldovas eirointegrācijas jautājumu nozīmi.
Eiropas lietu komisija apstiprina Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības ministru padomēs izskatāmajiem jautājumiem. Ministram, kurš pārstāv Latviju attiecīgās nozares Eiropas Savienības ministru padomē, ir pienākums iepazīstināt komisiju ar Latvijas valdības nostāju visos nozīmīgajos lēmumos attiecībā uz likumdošanu un stratēģiskajiem jautājumiem. Ministrs saņem parlamenta mandātu paust Latvijas viedokli Eiropas Savienības ministru padomes sanāksmē tikai pēc tam, kad pozīcija ir saskaņota ar Saeimas Eiropas lietu komisiju.