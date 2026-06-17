Sanktpēterburgā aizturēts ietekmīgs uzņēmējs, kas saistīts ar Putinu
Krievijas mediji apgalvo, ka uzņēmējs Iļja Trabers deviņdesmitajos gados bija tuvs diktatoram Vladimiram Putinam.
Krievijā drošības spēki ir aizturējuši 75 gadus veco uzņēmēju Iļju Traberu, kuram ir aktīvi ostu un naftas rūpniecībā. Krievijas mediji apgalvo, ka viņš 90. gados bija tuvs diktatoram Vladimiram Putinam.
Traberu Sanktpēterburgā aizturēja FDD darbinieki. Viņi veica kratīšanas uzņēmēja dzīvesvietā, birojos un vairākās citās telpās. Noziegumi, par kuru izdarīšanu Trabers tiek turēts aizdomās, vēl nav oficiāli paziņoti.
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, krimināllietu ierosināja Krievijas Izmeklēšanas komitejas centrālais birojs, un uzņēmējs tāpēc tiks nogādāts Krievijas galvaspilsētā. Krievijas žurnālisti apgalvo, ka Trabers ticies ar Putinu, kad viņš bija Sanktpēterburgas vicemērs no 1992. līdz 1996. gadam.
Uzņēmējs esot piedalījies naftas termināļa projekta īstenošanā, un Putins viņam palīdzējis atsevišķos jautājumos. 2008. gadā Trabers Spānijā tika izsludināts meklēšanā kā aizdomās turamais "krievu mafijas" lietā.
Viņš ir saistīts arī ar Tambovas noziedzīgo grupējumu. Traberam pašlaik pieder jūras termināļi Baltijas jūrā, kā arī naftas un gāzes ieguves un loģistikas projekti. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem uzņēmējiem Sanktpēterburgā.