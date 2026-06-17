Uz prāmja "Tallink Silja Line" atrasts miris pasažieris
Uz pasažieru prāmja "MyStar" (Tallink Silja Line) otrdienas vakarā miris Somijas pilsonis.
Viņš tika atrasts bezsamaņā savā automašīnā pēc kuģa ierašanās Helsinkos. Neskatoties uz apkalpes un mediķu centieniem, vīrieti neizdevās glābt, ziņo "Ilta-Sanomat".
Uz pasažieru prāmja "MyStar" (Tallink Silja Line) otrdienas vakarā miris Somijas pilsonis. Notikušo izdevumam "Ilta-Sanomat" apstiprināja "Tallink Silja Line" komunikācijas direktore Marika Neide.
Pasažieris tika atrasts bezsamaņā savā automašīnā uz auto klāja pēc kuģa ierašanās Helsinkos plkst. 21.30. Pēc Neides teiktā, apkalpe nekavējoties uzsāka vīrieša reanimāciju.
Uz notikuma vietu ieradās vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kas turpināja reanimācijas pasākumus. Neskatoties uz visiem centieniem, vīrietis nomira. Pēc Neides teiktā, mediķu brigādes pameta prāmi plkst. 22.16.