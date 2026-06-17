Zināms, kas noticis ar skarbi kritizēto "seksīgāko" Pasaules kausa līdzjutēju
2022. gada Pasaules kauss futbolā Katarā sniedza līdzjutējiem daudz emociju. Papildus skaistiem vārtiem uzmanību bija iespējams pievērst arī cilvēkiem tribīnēs.
Īpaši skatītāju uzmanību piesaistīja Horvātijas līdzjutēja, modele Ivana Nolla, kuru pirms četriem gadiem nosauca par pasaulē skaistāko futbola fani. Ko šobrīd dara šī sieviete un vai viņa iepriecinās ar savu parādīšanos arī šī gada Pasaules kausā?
Kamēr futbolisti 2022. gada Pasaules kausa laikā demonstrēja savu meistarību laukumā, Horvātijas modele Ivana Nolla piesaistīja skatienus tribīnēs. Britu izdevums "The Sun" ziņo, ka Nolla kļuva par vienu no atpazīstamākajām 2022. gada PK sejām, pateicoties saviem iespaidīgajiem tērpiem, ar kuriem viņa atbalstīja Horvātijas izlasi.
Tomēr Nollas talants neaprobežojas tikai ar pievilcīgu izskatu.
Uzticīga līdzjutēja
Nolla dzimusi 1992. gada 16. septembrī Vācijā, bet bērnībā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Horvātiju, kur pavadīja lielāko daļu savas bērnības, ziņo "Surprisesports.com".
Nolla, kura rudenī svinēs savu 34. dzimšanas dienu, vienmēr lepojusies ar savām horvātu saknēm, un tas ir spēlējis lielu lomu viņas popularitātes pieaugumā.
Viņa diezgan agri sāka modeles karjeru un piedalījās dažādos konkursos. 2016. gadā viņa piesaistīja lielu uzmanību savā dzimtenē, iekļūstot skaistumkonkursa "Mis Horvātija" finālā.
Plašāku uzmanību viņa jau piesaistīja 2018. gada Pasaules kausa izcīņā futbolā, kur aktīvi atbalstīja Horvātijas izlasi. Tajā gadā Horvātija ieguva otro vietu. Vēl lielāku uzmanību Nolla izpelnījās 2022. gadā, kad, atbalstot Horvātiju tribīnēs, viņai tika piešķirts pasaules seksīgākās futbola līdzjutējas tituls.
Nolla, kuru miljoni atceras ar siltu smaidu, atklātiem tērpiem un patriotisku uzticību, pateicoties Pasaules kausa turnīriem, ieguvusi tūkstošiem sekotāju. Šodien modelei "Instagram" ir gandrīz trīs miljoni sekotāju.
Pēc tam, kad viņa ieguva pasaules mēroga atpazīstamību, Knolla sāka parādīties slavenību kompānijā, ziņo "New York Post". Modele tika manīta tādu zvaigžņu sabiedrībā kā Šakils O’Nīls, Dreiks, Naomi Kempbela, Džeimijs Fokss un Floids Meivezers.
Tomēr līdztekus uzmanībai modele saņēmusi arī daudz kritikas. Daži sociālajos tīklos viņu apsūdz tēlošanā, apgalvojot, ka Nolla neko nezina par futbolu un Pasaules kausā uzmanību piesaistījusi tikai sava izskata dēļ.
Pirms trim gadiem meitene savu mīlestību pret futbolu aizstāvēja "YouTube" kanālā "Shoot For Love". Viņa pastāstīja, ka interese par futbolu radusies jau sākumskolā, kad pati nedaudz spēlēja. Nolla, kura sākumskolas klasēs bija vārtsardze, piebilda: "Un es nāku no valsts, kurā futbolu mīl."
Knolla uzsvēra, ka kopumā viņa jau ir apmeklējusi trīs Pasaules kausa izcīņas un vairākus Eiropas čempionātus. "Es vienmēr eju skatīties viņu spēles — gan Eiropā, gan Kanādā," viņa teica, norādot, ka ir ļoti uzticīga futbola līdzjutēja.
"Un, ja jūs skatāties futbolu tā, kā es, un pēc tik daudziem gadiem joprojām jums nav ne mazākās nojausmas, kas tur notiek, jūs to tāpat galu galā iemācītos," modele sacīja ar smaidu.
Papildus viņa pieminēja arī gadījumu, pēc kura viņu nosauca par "stulbu". Žurnālists vaicāja Nollai, kuri ir viņas trīs mīļākie futbolisti, taču steigā modele spēja nosaukt tikai vienu vārdu — Horvātijas futbola leģendu Luku Modriču.
Video intervijā Nolla arī noliedza apgalvojumu, ka Horvātijas uzvaras gadījumā viņa būtu plānojusi izģērbties tribīnēs. "Es nekad to nedarītu, tā nav taisnība," sacīja modele.
Vienlaikus Nolla neuzskata, ka kā futbola fanei viņai būtu jāaprobežojas tikai ar šo sporta veidu. Modeles intereses sporta pasaulē patiesībā ir daudz plašākas, jo pēdējā laikā viņas uzmanību piesaistījušas arī "Formula 1" sacīkstes. Šā gada maijā Nolla apmeklēja "Formula 1" posmu Maiami un piesaistīja uzmanību arī tiešraides laikā.
"Sky Sports" reportieri veica tiešraidi no "Formula 1" norises vietas, kad operators sāka filmēt garām ejošo Nollu diezgan atklātā tērpā. Operators kadrā iemūžināja arī viena darbinieka skatienu, kurš uz brīdi bija pievērsies meitenei. Vai šis brīdis bija patiesi nejaušs vai iestudēts, katrs skatītājs var izlemt pats.
Jau klāt un gatava atbalstīt!
Taču savu mīlestību pret futbolu Nolla noteikti nav zaudējusi, un drīzumā viņu varēs redzēt arī šī gada Pasaules kausā. Modele jau atrodas Ziemeļamerikā un, pateicoties savai popularitātei sociālajos tīklos, piedalījusies FIFA oficiālajā pasākumā. Taču Nolla tur nebija tikai kā skaists tēls — viņa uzstājās arī kā dīdžejs.
Pēdējos gados Nolla, kura kļuva slavena pateicoties savam izskatam, patiešām nolēma izmēģināt savus talantus ar ar dīdžeja pulti. Viņa ir izveidojusi arī savu leiblu NO I DOLL un uzstājas ar pseidonīmu Knolldoll.
Aprīlī Nolla izdeva savu pirmo singlu "We Are The People", ko viņa nosauca par savu Pasaules kausa himnu. Singlam tika uzņemts arī videoklips, kurā Knolla ādas tērpā gūst vārtus futbola spēles centrā, izmantojot mākslīgo intelektu.
Atsauksmes nebija īpaši pozitīvas, taču "New York Times" ziņo, ka dziesma tomēr guva popularitāti pēc tam, kad Nolla to atskaņoja dažādos naktsklubos.
Šogad piepildījās Nollas sapnis, apvienojot divas viņas galvenās aizraušanās.
"ES TO IZDARĪJU!!!! Vēl nesen es biju tikai futbola fane, kas atbalsta savu Horvātiju, bet tagad šajā sestdienā, 13. jūnijā, es uzstāšos kā galvenā māksliniece FIFA fanu festivālā Losandželosas "Coliseum" muzejā! MANS SAPNIS IR PIEPILDĪJIES!!! Nāciet mani atbalstīt!!!" viņa priecīgi paziņoja savos sociālajos tīklos dienu pirms pasākuma.
Nolla, kura devās uz Ameriku, lai atbalstītu Horvātiju, tur arī plāno dīdžeja tūri, uzstājoties kopumā deviņas reizes: septiņas reizes jūnijā un divas reizes augustā. Visticamāk, starp uzstāšanās reizēm viņa plāno pievērsties arī futbolam, jo Horvātijas ceļš šajā Pasaules kausā sāksies L grupā 17. jūnijā.