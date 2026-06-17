Nesasniedza pat pirmo aizsardzības līniju: Ukrainas aizstāvji netālu no Slovjanskas iznīcina okupantu mehanizēto kolonnu
Slovjanskas sektorā Ukrainas Aizsardzības spēki, izmantojot dronus, sakāva lielu Krievijas armijas mehanizēto uzbrukumu.
Netālu no Slovjanskas Krievijas spēki mēģināja veikt plaša mēroga mehanizētu uzbrukumu. Tas beidzās ar pilnīgu sakāvi. Sīkāku informāciju un videoierakstu 16. jūnijā publiskoja Ukrainas Bruņoto spēku 81. brigādes bezpilota sistēmu bataljons "Apachi".
Okupanti uzbrukumā izmantoja 28 motociklus, tanku, trīs kājnieku kaujas mašīnas, piecas automašīnas un 50 kājniekus. Tomēr Ukrainas bezpilota lidaparātu operatori neļāva krieviem pat tuvoties savai pirmajai aizsardzības līnijai.
"Slovjanskas frontē okupanti nolēma atzīmēt Krievijas dienu ar vēl vienu mehanizētu uzbrukumu. Taču viņu "motorizētais skrējiens" beidzās, pirms viņi pat varēja pietuvoties mūsu pozīcijām," ziņo "Apachi".
Divas ienaidnieka grupas vienlaikus virzījās pa dažādiem maršrutiem: viena no Platonovkas, otra no Siverskas Kriva Lukas virzienā. Abas tika sakautas ar droniem.
"Tur, kur ienaidnieks paļaujas uz masīviem spēkiem, Ukrainas aizstāvji reaģē ar precizitāti, koordināciju un efektīvām dronu operācijām," atzīmēja militārpersonas.