Ventspils aicina izaicināt garšas kārpiņas piejūras garšu konkursā "Zivju zupas mēriņš"
Šovasar, no 6. līdz 11. jūlijam, Ventspilī pirmo reizi norisināsies piejūras garšu konkurss “Zivju zupas mēriņš”, kas aicinās pilsētas viesus un iedzīvotājus doties gardā piedzīvojumā pa Ventspils ēdināšanas vietām un iepazīt zivju zupu daudzveidību.
Deviņās Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši Jūras svētkiem radītas zivju zupas. Pavāri pārsteigs ar dažādām receptēm – no klasiskām lašu un jūras velšu zupām līdz radošām interpretācijām ar kūpinātu lasi, šprotēm, zandarta frikadelēm, kā arī siļķes filejas auksto zupu.
Konkursā “Zivju zupas mēriņš” piedalās:
- Kafejnīca “OTTO” ar zupu “Zivju koncerts katlā”
- Restorāns “Olivia” ar “Jūras velšu zupu”
- Kafejnīca “Mazā Roma” ar “Treknās siļķes auksto zupu”
- “Pilskrogs” ar “Baltijas trio jeb Ventspils buļbuļvēzi”
- Kafejnīca “AL-RĒ” ar “Zivju frikadeļu zupu”
- Kafejnīca “Jūras Brīze” ar “Lašu zupu”
- “Skroderkrogs” ar “Sildošu ķirbju krēmzupu ar ingveru un kūpinātu lasi”
- “VINDAVA cafe” ar “Sātīgo laša čauderu”
- Kafejnīca “Ventiņkrogs” ar “Šprotu krēmzupu”.
Zivju zupas visās deviņās ēdināšanas iestādēs ikviens interesents varēs nobaudīt no 6. līdz 11. jūlijam, savukārt apmeklētāji par savu iecienītāko zupu varēs nobalsot no 6. līdz 10. jūlijam, izmantojot QR kodu, kas būs izvietots ēdināšanas vietā. Katrs balsotājs piedalīsies balvu izspēlē, kur būs iespēja laimēt vakariņas divām personām kādā no Ventspils ēdināšanas iestādēm vai aizraujošus piedzīvojumus Ventspils tūrisma objektos.
Konkursa rezultātā viena zivju zupa iegūs titulu “Ventspils gardākā zivju zupa 2026”, ko noteiks apmeklētāju un pieaicināto ekspertu kopvērtējums. Žūrijā, kas notiks kā anonīma degustācija,, darbosies Aigars Sīlis – šefpavārs un vairāku kulinārijas konkursu laureāts ar ilggadēju pieredzi Latvijas gastronomijā, Andris Ūpis – projektu šefpavārs un ēdināšanas nozares profesionālis ar ilggadēju pieredzi viesmīlības un restorānu jomā, kā arī Iveta Celkarte – zvejnieku sētas “Dieniņas” saimniece Bērzciemā, TV šova “Īstās latvju saimnieces” dalībniece un piekrastes kulinārā mantojuma kopēja. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 11. jūlijā Ventspils Jūras svētku laikā.