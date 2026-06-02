LIAA un EIB: Latvijai ir spēcīgs jaunuzņēmumu potenciāls, nepieciešams stiprināt izaugsmes finansēšanu
Eiropas Investīciju banka (EIB) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un starptautisko profesionālo pakalpojumu uzņēmumu “PricewaterhouseCoopers” (PwC) prezentējusi sākotnējos secinājumus par Latvijas jaunuzņēmumu (startup) un izaugsmes uzņēmumu (scale-up) finansēšanas ekosistēmu, vienlaikus iepazīstinot ar jauno platformu “Future Finance Programme Latvia” (“Nākotnes finansējuma programma Latvijai”), kas izveidota, lai palīdzētu uzņēmumiem orientēties finansējuma, investīciju un inovāciju atbalsta iespējās.
Pētījums tapis pēc LIAA iniciatīvas sadarbībā ar Eiropas Investīciju bankas iniciatīvu “EIB Advisory” (EIB konsultatīvais atbalsts), kas palīdz Eiropas Savienības dalībvalstīm stiprināt investīciju, inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības ekosistēmas.
Viktors Valainis, ekonomikas ministrs: "Šis pētījums apliecina, ka Latvijai ir viss nepieciešamais, lai kļūtu par vienu no vadošajiem inovāciju un tehnoloģiju centriem Baltijas reģionā – mums ir talantīgi cilvēki, spēcīga zinātniskā bāze, augošs jaunuzņēmumu sektors un arvien vairāk uzņēmumu, kas spēj konkurēt globālā mērogā. Vienlaikus dati skaidri parāda arī jomas, kurās mums vēl ir jākļūst stiprākiem, īpaši attiecībā uz izaugsmes finansējuma pieejamību un uzņēmumu spēju attīstīties Latvijā līdz pasaules līmeņa uzņēmumu statusam.
Valsts uzdevums nav izvēlēties nākamos veiksmes stāstus, bet radīt vidi, kurā šādi stāsti var rasties arvien biežāk. Tāpēc turpināsim strādāt pie uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas, investīciju pieejamības, inovāciju komercializācijas un ciešākas sadarbības starp zinātni, uzņēmējiem un investoriem. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvijā radītas idejas ne tikai piedzimtu Latvijā, bet arī augtu, nostiprinātos un kļūtu par starptautiskiem tirgus līderiem tieši no Latvijas. Jo valsts labklājību ilgtermiņā nosaka nevis ideju skaits, bet gan spēja tās pārvērst pasaules līmeņa uzņēmumos."
Latvijai ir spēcīgs tehnoloģiju un zinātnē balstīto tehnoloģiju potenciāls
Sākotnējie EIB Advisory secinājumi Latviju raksturo kā valsti ar spēcīgu tehnoloģisko potenciālu, kvalitatīvu zinātnisko un tehnisko kompetenci, kā arī strauji augošu jaunuzņēmumu ekosistēmu. Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 500 jaunuzņēmumu, savukārt aptuveni 26 % no visas ekosistēmas jau veido zinātnē balstīto tehnoloģiju (deep tech) uzņēmumi, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem reģionā. Pētījumā īpaši izcelts Latvijas potenciāls finanšu tehnoloģiju (fintech), mākslīgā intelekta, zinātnē balstīto tehnoloģiju un divējāda lietojuma tehnoloģiju jomās.
Paulīna Bžezicka (Paulina Brzezicka), EIB grupas biroja Latvijā vadītāja: “Latvijai ir visas priekšrocības, lai veidotu spēcīgu inovāciju ekosistēmu — talantīgi cilvēki, augsta tehnoloģiskā kompetence un arvien redzamāka vieta Eiropas inovāciju kartē. Vienlaikus pētījums rāda, ka daudziem uzņēmumiem joprojām ir grūti pārvarēt posmu starp tehnoloģijas izstrādi un strauju izaugsmi tirgū. Lai pilnvērtīgi izmantotu Latvijas potenciālu, ir svarīgi nodrošināt uzņēmumu attīstības stadijai atbilstošus finanšu instrumentus un veicināt aktīvāku dalību Eiropas inovāciju programmās. EIB loma ir palīdzēt valstīm stiprināt inovāciju ekosistēmas un veidot ilgtspējīgus risinājumus uzņēmumu izaugsmei. Sadarbībā ar LIAA mēs palīdzam identificēt attīstības iespējas un mazināt šķēršļus piekļuvei finansējumam, lai vairāk Latvijas uzņēmumu varētu augt un sasniegt starptautisku mērogu.”
Galvenie attīstības izaicinājumi jaunuzņēmumu ekosistēmā
Vienlaikus pētījums identificē vairākus izaicinājumus, kas ierobežo Latvijas uzņēmumu izaugsmes potenciālu starptautiskajos tirgos. Starp būtiskākajiem minēta ierobežota izaugsmes kapitāla pieejamība, nepietiekama riska kapitāla intensitāte un sadrumstalota inovāciju atbalsta sistēma.
Pētījumā īpaša uzmanība pievērsta tā dēvētajai “Nāves ielejai” (Valley of Death) – posmam starp pētniecības rezultātu radīšanu un produkta nonākšanu tirgū, kad uzņēmumam jau ir izstrādāts tehnoloģijas prototips, taču vēl nepieciešami resursi testēšanai, pilotprojektiem, validācijai un produkta sagatavošanai komercializācijai. EIB Advisory secinājumos norādīts, ka tieši šajā attīstības posmā Latvijā joprojām trūkst specializētu finansējuma instrumentu, īpaši zinātnē balstīto tehnoloģiju uzņēmumiem.
Tāpat pētījumā secināts, ka Latvijā ir viens no augstākajiem izaugsmes uzņēmumu pārcelšanās rādītājiem Centrālajā un Austrumeiropā – aptuveni 70 % šādu uzņēmumu izvēlas pārcelt savu darbību uz ārvalstīm. Vienlaikus secinājumos uzsvērts, ka problēma nav talantu vai ideju trūkumā, bet gan kapitāla pieejamībā, starptautiskās konkurētspējas instrumentos un ekosistēmas koordinācijā.
LIAA: Latvijai jādomā Baltijas un Eiropas mērogā
Ieva Jāgere, LIAA direktore: “Šis pētījums Latvijai ir ļoti nozīmīgs, jo beidzot mums ir starptautiskā ekspertīzē balstīti dati par to, kas jaunuzņēmumu un zinātnē balstīto tehnoloģiju ekosistēmā strādā labi un kuros virzienos nepieciešami jauni risinājumi. Latvijā jau šobrīd veidojas spēcīgi tehnoloģiju uzņēmumi ar globālu potenciālu, un arvien skaidrāk redzam arī starptautisku interesi par mūsu inovāciju ekosistēmu. To apliecina gan zinātnē balstīto tehnoloģiju konference “Deep Tech Atelier”, kas šogad Rīgā notika jau astoto gadu pēc kārtas un pulcēja vairāk nekā 2300 dalībnieku no 69 valstīm, gan arī tādi uzņēmumi kā LIAA biznesa inkubācijas programmas dalībnieks “Supliful”, kas no Latvijas attīsta starptautisku e-komercijas platformu un nupat kļuvis par lielāko nodokļu maksātāju Zemgalē savā kategorijā.
Vienlaikus šie dati ļoti skaidri parāda, ka nākamais attīstības posms prasa uzņēmumu vajadzībām atbilstošākus finanšu instrumentus un ciešāku sadarbību starp politikas veidotājiem, atbalsta institūcijām, investoriem un pašu nozari. Konkurence par talantiem, investīcijām un tehnoloģiju uzņēmumiem šobrīd notiek Baltijas, Eiropas un globālā mērogā, tāpēc arī Latvijai ir jādomā daudz ambiciozāk par to, kā ilgtermiņā noturēt un attīstīt augstas pievienotās vērtības uzņēmumus tieši šeit.”
Starptautiska ekspertīze un datos balstīta analīze
Pētījuma ietvaros EIB Advisory un PwC konsultējās ar 48 ekosistēmas pārstāvjiem – jaunuzņēmumiem, investoriem, universitātēm, biznesa akseleratoriem, publiskajām institūcijām un nozares organizācijām.
Analīzē izmantoti arī starptautiskās inovāciju un investīciju datu platformas “Dealroom”, Eiropas Inovāciju padomes datubāzes “EIC Data Hub”, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un investīciju analītikas platformas “CB Insights” dati.
Kā viens no būtiskākajiem virzieniem Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas stiprināšanai EIB Advisory izceļ nepieciešamību veidot vienotu un uzņēmējiem viegli saprotamu finansējuma un atbalsta instrumentu navigācijas sistēmu, stiprināt Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbību, kā arī veicināt aktīvāku Eiropas Savienības finansējuma piesaisti.
Izveidota jauna platforma finansējuma iespēju orientācijai
Līdztekus pētījumam izveidota arī platforma “Future Finance Programme Latvia”, kas vienuviet apkopo informāciju par finansējuma iespējām, investoriem, inovāciju programmām un atbalsta organizācijām Latvijā.
Platformas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem daudz vienkāršāk orientēties pieejamajos atbalsta instrumentos, īpaši agrīnās attīstības un izaugsmes posmos, kā arī veicināt ciešāku sadarbību starp jaunuzņēmumiem, investoriem, pētniecības organizācijām un publisko sektoru. Platformā pieejama informācija par Eiropas Savienības programmām, investīciju iespējām, inovāciju atbalsta instrumentiem un Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem.
