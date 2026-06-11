Vietējā tūrismā un ārvalstu ceļojumos Latvijas iedzīvotāji iztērējuši teju 1,80 miljardus eiro
Latvijas iedzīvotāji 2025. gadā, dodoties vienas dienas un vairākdienu ceļojumos tepat Latvijā un ārvalstīs, kopā iztērējuši 1,799 miljardus eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tūrisma braucieni pērn nedaudz samazinājušies, savukārt ārvalstu ceļojumu kļuvis vairāk.
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē, ka pērn Latvijas iedzīvotāji devās 10,6 miljonu vienas dienas un vairākdienu vietējā tūrisma ceļojumos pa Latviju. Salīdzinot ar 2024. gadu, ceļots ir par 1 % mazāk. Pērn vietējos ceļojumos iedzīvotāju kopējie izdevumi bija 528,0 miljoni eiro. Šī summa pieaugusi par 7,7 %, salīdzinot ar 2024. gadu. Vairākdienu ceļojumos Latvijā iedzīvotāji pērn kopā iztērēja 240,5 miljonus eiro (par 15,7 % vairāk nekā 2024. gadā), bet vienas dienas braucienos – 287,5 miljonus eiro (par 1,9 % vairāk nekā 2024. gadā).
2025. gadā nedaudz pieaudzis vairākdienu ceļojumu skaits Latvijā un samazinājies vienas dienas braucienu skaits. Visbiežāk iedzīvotāji devās vairākdienu braucienos, lai apciemotu radus un draugus (58,7 %), kā arī atpūstos (32,4 %). Savukārt gandrīz visi vienas dienas ceļojumi (96,0 %) bija atpūtas un cita personīga mērķa braucieni.
Populārākais ceļojumu galamērķis 2025. gadā, tāpat kā gadu iepriekš, bija Rīga. Citi populāri galamērķi bija Liepāja, Jūrmala, Valmieras novads, Cēsu novads, Talsu novads, kā arī Ventspils. Savukārt starp reģioniem populārākais vairākdienu braucienu galamērķis bija Kurzeme – 26,4 %, kam sekoja Vidzeme (25,6 %), Rīga (19,8 %), Latgale (16,7 %) un Zemgale (11,5 %). Savukārt, populārākais reģions vienas dienas ceļojumiem bija Rīgas reģions (36,3 %).
Ārvalstu ceļojumu kļuvis vairāk, Latvijas iedzīvotāji tajos iztērējuši 1,3 miljardus eiro
2025. gadā Latvijas iedzīvotāji devās 2,4 miljonu vienas dienas un vairākdienu ceļojumos uz ārvalstīm, kas ir par 4,7 % vairāk nekā gadu iepriekš. Šādos ceļojumos iztērēti 1,3 miljardi eiro.
Vienas dienas ārvalstu braucienos Latvijas iedzīvotāji 2025. gadā devušies 487,6 tūkstošu reižu jeb par 0,8 % vairāk nekā 2024. gadā. Šādos ceļojumos iztērēti 41,8 milj. eiro jeb par 3,6 % mazāk nekā 2024. gadā. Vidējie viena brauciena izdevumi bija 85,70 eiro, kas ir par 3,85 eiro mazāk nekā 2024.gadā. Visbiežāk iedzīvotāji vienas dienas braucienos 2025. gadā apmeklēja Lietuvu (68,7 %) un Igauniju (28,8 %).
Pērn Latvijas iedzīvotāji devās 1,9 miljonos vairākdienu braucienos uz ārvalstīm, kas ir par 5,8 % vairāk nekā 2024. gadā. Populārākie ārvalstu vairākdienu braucienu galamērķi 2025. gadā bija Lietuva (15,0 %) un Igaunija (14,7 %), kā arī Polija (8,2 %), Itālija (5,2 %), Vācija (5,1 %) un Spānija (4,9 %).
2025. gadā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ārvalstu braucienos izmantoja maksas naktsmītnes (83,3 %), no tām 58,6 % – viesnīcas, kūrortviesnīcas, moteļus vai viesu mājas. 16,7 % no Latvijas iedzīvotāju braucieniem bija pavadīti privātās – radu vai draugu mājokļos – un citās naktsmītnēs. Naktsmītnes arī sastāda lielāko izdevumu daļu (36,7 %), kam seko transports (31,0 %), ēdināšana (17,3 %), izklaides un kultūras aktivitāšu izdevumi (6,1 %). Vidēji viens vairākdienu ceļojums izmaksāja 645,9 eiro, kas ir par 72,5 eiro vairāk nekā 2024. gadā. Pērn vienas diennakts vidējās izmaksas bija 118,2 eiro, par 13,8 eiro vairāk nekā gadu iepriekš.
Iedzīvotāja profils, kas ceļo uz ārvalstīm, ir tāds pats kā biežākais vietējais tūrists Latvijā. Proti, biežāk ārvalstu vairākdienu braucienos devās sievietes (51,6 %), iedzīvotāji 35–44 gadu vecumā (27,3 %), augstāko izglītību ieguvušie (56,8 %) un nodarbinātie (79,0 %).