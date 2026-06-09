Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā pieaudzis par 3,5%
Patēriņa cenas Latvijā maijā gada laikā pieaugušas par 3,5%, bet salīdzinājumā ar aprīli - par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielāko ietekmi uz cenu kāpumu atstāja mājokļa uzturēšanas, ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu, kā arī degvielas sadārdzināšanās. Savukārt lielākais cenu kritums novērtos atsevišķiem pārtikas produktiem, piemēram, sviestam.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada maijā, salīdzinot ar 2026. gada aprīli, bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,2 %), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 %), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,1 %), kā arī transporta grupai (−0,1%). Vienlaikus straujākais cenu kāpums fiksēts viesnīcu pakalpojumos, kuri sadārdzinājušies par 25,4%.
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas kopumā samazinājās par 0,2 %. Lielāko ietekmi uz cenu kritumu radīja svaigu un atdzesētu augļu, dārzeņu cenu samazinājums par 23,6 %. Akciju dēļ lētāki kļuva arī gatavie ēdieni, jogurts, saldējums, kafija, šokolāde, siers un gaļas izstrādājumi. Savukārt cena pieauga svaigiem kauleņiem un sēkleņiem, īpaši nektarīniem, āboliem un bumbieriem, kā arī daļai svaigo dārzeņu.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem cena pieauga par vidēji 1,2 %. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu grupā bija dabasgāzei (+12,7 %). Vairāk nācās maksāt arī elektroenerģiju (+1,6 %), siltumenerģiju (+0,2 %), atkritumu savākšanu (+1,1 %). Vienlaikus transporta grupā bija vērojams cenu samazinājums par 0,7%. To galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai (−4,7 %), tai skaitā dīzeļdegvielai – par 6,8 %, auto gāzei – par 2,8 %, savukārt benzīns sadārdzinājās par 1,2 %.
Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā palielinājās par 3,5 %
2026. gada maijā, salīdzinot ar 2025. gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis* pieauga par 3,5 % Lielākā ietekme uz cenu līmeņa pieaugumu bija transporta grupai (+1,4 procentpunkti), galvenokārt degvielai, kā arī mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+1,0 procentpunkts). Būtiska ietekme bija arī restorāniem un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,4 procentpunkti) un veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā samazinājās par 0,8 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā bija sviestam (−17,6 %), svaigām datelēm, vīģēm un tropu augļiem (−22,7 %), kartupeļiem (−20,4 %), svaigiem vai atdzesētiem lapu vai stublāju dārzeņiem (−24,1 %), augu eļļām (−11,7 %). Savukārt lielākais cenu kāpums bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+13,6 %), žāvētām, sālītām vai kūpinātām zivīm (+29,7 %).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem cena vidēji palielinājās par 5,8 %. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums novērots siltumenerģijai (+5,4 %). Dārgāka kļuva arī elektroenerģija (+4,7 %), dabasgāze (+16,6 %), ūdensapgāde (+8,7 %), kanalizācijas pakalpojumi (+12,1 %), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+7,9 %). Transporta grupā cenas pieauga vidēji par 11,1 %, ko galvenokārt noteica cenu kāpums degvielai (+28,2 %). Dīzeļdegviela kļuva dārgāka par 33,3 %, benzīns par 21,5 % un auto gāze par 14,4 %.
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis kāpa par 4,9 %. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis palielinājās par 9,5 %. Savukārt viesnīcu pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 16,3 %. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,7 %).
Salīdzinot ar 2025. gadu, patēriņa cenas 2026. gada maijā bija par 3,8 % augstākas. Precēm cenas palielinājās par 3,4 %, bet pakalpojumiem – par 4,9 %.
2026. gada maijā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, palielinājās par 3,5 %.
*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.