Nelegāli nodarbināto ārvalstnieku skaits Latvijā gada laikā vairāk nekā dubultojies
Valsts darba inspekcija (VDI) pērn pārbaudēs saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību konstatējusi 152 nereģistrēti nodarbinātus ārvalstniekus, kas ir vairāk nekā divkāršs pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu, kad tika konstatēti 74 šādi gadījumi, liecina VDI apkopotie dati.
Salīdzinoši 2023. gadā VDI konstatēja 92 nereģistrēti nodarbinātus ārvalstniekus.
Pērn pieaudzis arī darba devējiem piemēroto sodu skaits par nereģistrētu ārvalstnieku nodarbināšanu. 2025. gadā darba devējiem piemērots 121 sods, savukārt 2024. gadā - 96 sodi, bet 2023. gadā - 99 sodi.
VDI pērn veikusi 1969 pārbaudes saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību. Salīdzinoši 2024. gadā tika veiktas 1792 šādas pārbaudes, bet 2023. gadā - 2007 pārbaudes.
VDI dati liecina arī par būtisku uz Latviju nosūtīto darbinieku, tostarp trešo valstu pilsoņu, skaita pieaugumu. 2025. gadā uz Latviju tika nosūtīts 4851 darbinieks, kas ir vairāk nekā dubults pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu, kad uz Latviju tika nosūtīts 2281 darbinieks. Savukārt 2023. gadā uz Latviju tika nosūtīti 1150 darbinieki.
No 2025. gadā uz Latviju nosūtītajiem darbiniekiem 2988 bija Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu pilsoņi, bet 1863 - trešo valstu pilsoņi. Savukārt 2024. gadā no kopumā 2281 nosūtītā darbinieka 1309 bija ES vai EEZ pilsoņi, bet 972 - trešo valstu pilsoņi. Savukārt 2023. gadā no 1150 nosūtītajiem darbiniekiem 770 bija ES vai EEZ pilsoņi, bet 380 - trešo valstu pilsoņi.
Šogad līdz 31. martam uz Latviju nosūtīti 1006 darbinieki. No tiem 587 bija ES vai EEZ pilsoņi, bet 419 - trešo valstu pilsoņi.
Pieaudzis arī par darbinieku nosūtīšanas kārtības pārkāpumiem piemēroto sodu skaits. Par Darba likuma 14.1 panta otrajā daļā noteiktā pienākuma nepildīšanu pērn piemēroti 14 sodi, savukārt 2024. gadā un 2023. gadā - pa trim sodiem.
Šogad līdz 31. martam par šādiem pārkāpumiem piemēroti divi sodi.
Darba likuma 14.1 panta otrā daļa paredz, ka citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, pirms darbinieka nosūtīšanas elektroniski valsts valodā jāinformē VDI par šo darbinieku.
Darba devējam VDI jānorāda informācija par darba devēju - fiziskās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Tāpat jānorāda juridiskās personas izpildinstitūcijas atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un adrese, kā arī cita kontaktinformācija, tostarp tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.
Ja darba devējs ir darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, tas jānorāda īpaši, kā arī jāiesniedz apliecinājums, ka darba devējs kā darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt šādus pakalpojumus savā mītnes valstī.
Tāpat pirms darbinieka nosūtīšanas jānorāda darbinieka vārds un uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, paredzamais nosūtīšanas ilgums, darba sākšanas un pabeigšanas laiks, kā arī darba veikšanas vietas adrese vai adreses, ja darbu paredzēts veikt vairākās vietās.
VDI jāsniedz arī informācija par darba devēja pārstāvjiem Latvijā, norādot viņu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī par personu, kuras labā tiks veikts darbs jeb pakalpojuma saņēmēju, un pakalpojuma veidu, kas ir pamatā darbinieka nosūtīšanai.
Ja nosūtītais darbinieks ir trešās valsts pilsonis, darba devējam jāapliecina, ka viņš likumīgi strādā pie darba devēja ES vai EEZ valstī. Tāpat jāsniedz informācija par sertifikātu par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam, jeb A1 sertifikātu, norādot izdevējvalsti un numuru.