Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks.
Šodien 13:45
Tralmaka “Griffins” Kaldera kausa izcīņu sāk ar zaudējumu
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks ar Grendrepidsas "Griffins" komandu sestdien piedzīvoja zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa pirmajā spēlē.
"Griffins" viesos ar 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) piekāpās Manitobas "Moose", kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca 1-0.
Tralmaks trīsreiz meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu.
Vienīgie vārti tika gūti divas minūtes un 26 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad Meisons Šo realizēja vairākumu.
Tikmēr Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez uzbrucēja Raivja Ansona pieteikumā mājās ar 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) zaudēja Hēršijas "Bears", kas sērijā panāca 1-1. "Bears" latviešu uzbrucējs Ēriks Mateiko sezonu noslēdza priekšlaikus janvārī, kad guva traumu.