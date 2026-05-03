FOTO: “Lielajā dzintarā” izskanējis Raimondam Paulam veltīts koncertstāsts “Maestro”

Liepājā ar vērienīgu koncertstāstu godināts Raimonds Pauls
Par godu Raimonda Paula 90. dzimšanas dienai 2. maijā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” izskanēja vērienīgais koncertstāsts “Maestro”. Notikums pulcēja pilnu klausītāju zāli – Maestro radošā mūža cienītāju, lai pietuvotos komponistam caur viņa mūziku. Jo Raimonds Pauls nav tikai cilvēks – viņš ir vesels laikmets muzikā gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Uz Lielās zāles skatuves diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā apvienojās kupls skaits dziedātāju – Latvijas Radio koris un vietējie koru kolektīvi – Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktie kori “INTIS” un “Laiks”, RTU Liepājas akadēmijas sieviešu koris “Atbalss” un Liepājas Valsts ģimnāzijas jauktais koris.
Raimonda Paula mūzikālais pieskāriens atklājās Latvijas Radio bigbenda, kamerorķestra “Sinfonietta Rīga”, pianistu Matīsa Žilinska un Riharda Plešanova sniegumā. Savukārt stāstus un dziesmu spēcīgās lirikas vēstīja aktieris Artūrs Skrastiņš un dziedātājs Daumants Kalniņš.
Klausītājiem bija iespēja izzināt Maestro teju neaptveramo radošuma un plašuma mērogu, aptverot skaņdarbus, kas tapuši no 70. gadiem līdz pat šodienai. Sigvarda Kļavas un Kārļa Vanaga radītajās aranžijās skanēja melodijas un dziesmas no kinofilmām, izrādēm un pirmā latviešu mūzikla “Māsa Kerija”. Arī saviļņojošas dziesmas ar Jāņa Petera, Rūdolfa Blaumaņa, Vizmas Belsevičas, Imanta Ziedoņa un citu iemīļotu rakstnieku vārdiem.
Programmas izskaņā apmeklētājus Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku atmosfērai pietuvināja dziesmas, bez kurām šos nacionālos svētkus nav iespējams aizvadīt – “Tālavas taurētājs” un “Manai dzimtenei”. Taču pašā noslēgumā uz lustīgas nots vakaru noslēdza dziesma “Zilais karbunkuls”.