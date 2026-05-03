Lietuvā dažu dienu laikā no sliedēm noskrien jau otrais vilciens
Kauņas rajonā sestdienas vakarā no sliedēm noskrēja lokomotīve un četri kravas vilciena vagoni, un tā ir otrā reize dažu dienu laikā, kad Lietuvā no sliedēm noskrien vilciens.
Incidents notika sestdien ap plkst. 23 Vingītes ciemā uz dienvidiem no Kauņas netālu no Jiesijas. Vilciens, kas bija ceļā uz Duisburgu Vācijā, noskrēja no 1435 milimetru platuma sliežu ceļa.
Svētdien Lietuvas valsts dzelzceļa kompānijas "Lietuvos geležinkeliai" (LTG) pārstāvji informēja, ka tiek novērstas incidenta sekas. Pārējie vilciena sastāva vagoni palika uz sliedēm. Daļā no vagoniem bija metanols.
Ugunsdzēsēji secināja, ka krava nerada bīstamību. Ārkārtas situāciju dienesti norādīja, ka vidē nav nonākušas bīstamas ķīmiskas vielas.
Saistībā ar incidentu nav izmantojami arī divi blakus esošie 1520 milimetru platuma sliežu ceļi, tādējādi ir traucēta vilcienu satiksme starp Kauņu un Kībartiem Lietuvas rietumos un Marijampoli Lietuvas dienvidos.
Aplēsts, ka tas ietekmēs 22 pasažieru vilcienus, kurus daļā maršruta aizstāj ar autobusiem. Uz nenoteiktu laiku ir apturēta tranzīta vilcienu satiksme.
Tas ir jau otrais incidents Lietuvas dzelzceļa tīklā dažu dienu laikā.
Piektdienas rītā trīs vagoni ar šķembām noskrēja no sliedēm Ķēdaiņu rajona Gudžūnu stacijā. Incidentā neviens necieta, un sestdien tā sekas jau bija novērstas.
LTG pārstāve Sandra Trinkūnaite-Rimkiene atzina, ka tamlīdzīgi incidenti dažu dienu laikā dzelzceļa tīklā notiek reti. Viņa teica, ka katrs incidents tiks atsevišķi izvērtēts un izmeklēšanā tiks noskaidrots abu incidentu cēlonis.