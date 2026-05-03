Šausminošs atradums “HiPP” bērnu pārtikā vairākās valstīs: Austrijā policija notvērusi iespējamo vainīgo
Policija Austrijas austrumos aizturējusi 39 gadus vecu personu saistībā ar žurku indi, kas vairākās Centrāleiropas valstīs tika atrasta uzņēmuma "HiPP" ražotās bērnu pārtikas burciņās.
"HiPP", kas aprīlī atsauca daļu bērnu pārtikas burciņu Austrijā, Slovākijā un Čehijā, pauda atvieglojumu par aizdomās turētā aizturēšanu.
Burgenlandes federālās zemes kriminālpolicijas birojs pēc prokuratūras norādījuma paziņoja, ka izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad 18. aprīlī Eizenštates lielveikalā iegādātā zīdaiņu pārtikas burciņā tika atrastas indīgas vielas.
Tika norādīts, ka aizdomās turētā persona tiek pratināta un ka pagaidām netiks sniegta detalizētāka informācija. Burgenlandes prokuratūra ir paziņojusi par izmeklēšanas sākšanu saistībā ar aizdomām par "tīšu sabiedrības apdraudēšanu".
Austrijas ziņu aģentūra APA vēstīja, ka tiek gaidīts ekspertu atzinums par indes toksiskumu un kopumā tika konfiscētas piecas saindētas bērnu pārtikas burciņas, pirms tās tika patērētas.
Atbildīgās iestādes iepriekš paziņoja, ka tiek uzskatīts, ka saindētas bijušas 190 gramu burciņās ar bērnu pārtiku, kas pagatavota no burkāniem un kartupeļiem piecus mēnešus veciem bērniem un tika pārdotas "SPAR" lielveikalos Austrijā.
"HiPP" reaģēja, piesardzības nolūkā atsaucot visas bērnu pārtikas burciņas no "SPAR" lielveikalu tīkla - "SPAR", "EUROSPAR", "INTERSPAR" un "Maximarkt" - Austrijā. Tirgotāji Slovākijā un Čehijā arī izņēma no pārdošanas visas šī zīmola bērnu pārtikas burciņas.
Uzņēmums paziņoja, ka atsaukšana nav saistīta ar kādu produktu vai kvalitātes defektu no tā puses, un norādīja, ka burciņas no ražotnes izvestas "ideālā stāvoklī".
Policija norādīja, ka saindēšana tika atklāta, kad kāds klients bija ziņojis, ka burciņa, šķiet, ir bijusi atvērta, taču neviens nebija patērējis bērnu pārtiku.
Vācijā bāzētais "HiPP" paziņoja, ka ir kļuvis par "izspiešanas upuri", piebilstot, ka nenorādīts "izspiedējs" nosūtīja ziņojumu uz kopīgo pastkastīti, un tādēļ uzņēmums nekavējoties informēja policiju.
Uzņēmums "HiPP" ir dibināts Vācijā. Kopš 1999. gada tā galvenā mītne atrodas Šveicē.