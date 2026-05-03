Latvijā vasarīgs siltums: pirmo reizi kopš septembra gaiss sasilis līdz +25 grādiem
Svētdien valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz +20..+25 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Pūšot rietumu, dienvidrietumu vējam, vēsāks gaiss saglabājas Kurzemes rietumkrastā un daļā Vidzemes piekrastes.
Divos pēcpusdienā gaisa temperatūra bija no +10,8 grādiem Ventspils ostā līdz +24,4 grādiem Bauskā un +24,7 grādiem galvaspilsētas centrā.
Rīgas lidostas termometrs plkst. 13.20 rādīja +25 grādus.
Tā ir augstākā temperatūra valstī kopš septembra. Pērnā gada 21. septembrī Bauskā termometra stabiņš pakāpās līdz +26,4 grādiem, bet mēneša maksimālā gaisa temperatūra bija +28,2 grādi 6. septembrī Rūjienā.
Paaugstinātas ozona koncentrācijas dēļ gaisa kvalitāte Latvijā ir viduvēja, vietām - slikta.
Sinoptiķi prognozē, ka pirmdien, 4. maijā, visā Latvijā pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš, Latgalē un Sēlijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25..+27 grādiem. Turpmākajās diennaktīs gaiss kļūs vēsāks.
Jau ziņots, ka Kolkā pārspēts 3. maija siltuma rekords. Dienas vidū termometra stabiņš Kolkā pakāpās līdz +20,8 grādiem. Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra, kas Kolkā reģistrēta 3. maijā, bija +18,2 grādi 1990. gadā.