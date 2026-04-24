Vai zemo cenu grozos pietiek Latvijas produktu? Dati rāda ne tik iepriecinošu ainu
Jaunākā Zemo cenu groza (ZCG) un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datu analīze, kā arī lielāko mazumtirgotāju piedāvājums liecina, ka Latvijas produktu īpatsvars pārtikas veikalos pēdējā gada laikā kopumā nav būtiski pieaudzis. Atsevišķās preču grupās vērojama stabilitāte, taču straujš un noturīgs vietējo produktu īpatsvara kāpums nav konstatējams.
ZCG šobrīd piedāvā seši tirgotāji: Lidl, Maxima, Rimi, Aibe, Elvi un Top. Dati rāda, ka Latvijas produkti, kas ir 2025. gada 27. maijā parakstītā Memoranda par pārtikas preču tirdzniecību (Memorands) tvērumā, zemo cenu grozos no 2025. gada 1. jūlija līdz š.g. marta beigām ir veidojuši 46%. Analizējot datus pa ceturkšņiem, novērojams, ka pēdējā ceturksnī Latvijas produktu īpatsvars ir samazinājies no 48% līdz 43%.
Dati rāda, ka augļu un ogu (2%), eļļu (0%) un zivju (3%) kategorijās joprojām dominē imports. Vietējo produktu īpatsvars šajās grupās ir zems un nav piedzīvojis būtisku uzlabojumu. Svaigo augļu un dārzeņu kategorijās vērojamas izteiktas sezonālas svārstības – vasaras un rudens mēnešos vietējo produktu īpatsvars pieaug, bet ziemas periodā tas būtiski samazinās, pieaugot importa lomai.
Savukārt vislabākais vietējo produktu īpatsvars ir pienam (48%), piena produktiem (85%), maizei (68%) un gaļai (43%).
Kā redzams piemēros, pie sešiem minētajiem tirgotājiem olu kategorijā pagājušā gada oktobrī (40. nedēļa) dominēja vietējā produkcija, savukārt š.g. februārī (5.–9. nedēļa) tirgū pārsvarā bija tikai importētas olas. Redzams arī, ka daļa produktu nav piedāvājumā (iekrāsoti pelēkā krāsā) “nav piedāvājumā”, kas norāda, ka ne visas produktu kategorijas ir pārstāvētas zemo cenu grozos vismaz ar vienu produktu (t.sk. Latvijas).
Vienlaikus, vērtējot tirgotāju nodotos datus Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP), secināms, ka attiecībā uz vistu olām diviem no trim tirgotājiem Latvijas olas sortimentā veido no 71-73%. Vienam tirgotājam informācija par izcelsmes valsti datos nav norādīta. Attiecībā uz pienu (pasterizēts) Latvijas izcelsmes produktu īpatsvars ir no 50-70% no sortimenta, attiecībā uz baltmaizi no 47-85%, savukārt mājputnu gaļai 30-54%.
Apkopotie dati ļauj secināt, ka Latvijas produktu īpatsvars veikalos kopumā nav piedzīvojis būtisku izaugsmi. Vietējie ražotāji saglabā spēcīgas pozīcijas tradicionālajās pārtikas grupās, savukārt sarežģītākajās un sezonālajās kategorijās joprojām dominē imports.
PTAC atgādina, ka Memoranda mērķis ir ne tikai nodrošināt iespēju iegādāties pamata pārtikas produktus par iespējami zemāku cenu, bet arī veicināt Latvijas izcelsmes produktu piedāvāšanu veikalos un to izvēli patērētāju vidū.