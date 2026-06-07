Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume.
Sabiedrība
Šodien 12:07
KNAB priekšnieks deklarējis jaunu BMW motociklu un vairāk nekā 100 000 eiro parādus
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšniekam Jēkabam Straumem pērn bijušas 103 870 eiro parādsaistības, liecina amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Straumem kopīpašumā ir dzīvoklis Tīnužos. Savukārt valdījumā ir 2016. gada izlaiduma automašīna "BMW 420I" un 2024. gada izlaiduma motocikls "BMW R 1300 GS".
Bezskaidrā Straume pērn uzkrājis 6366 eiro, savukārt par KNAB vadīšanu algā saņēmis 90 234 eiro.