Skrienam zinātniski: Huawei Watch GT Runner 2 tests
Ja Forestam Gampam būtu šāds pulkstenis, tad viņš precīzi zinātu, cik lielu gabalu veicis sava lielā skrējiena laikā, cik kalorijas patērējis un kādās vietās pabijis. Tas viņam pat pateikti priekšā, kad jāpadzeras un jāuzēd. Jo Huawei Watch GT Runner 2 ir radīts pirmām kārtām tiem, kuri aizraujas ar skriešanu.
Uzreiz gan jāpabrīdina, ka šo rindu autors nav kaislīgs skrējējs, es vairāk dodu priekšroku diviem riteņiem vai pastaigām. Taču pat uz mani, pavadot divas nedēļas ar GT Runner 2 uz rokas, šī viedpulksteņa spējas atstāja ļoti pārliecinošu iespaidu.
Viegls, ērts un praaktisks
Pirms pārejam pie visiem tiem brīnumiem, kas saistīti ar sportošanu, parunāsim par dažām tīri praktiskām lietām. Piemēram, par pulksteņa siksniņām. Tās komplektā iekļautas divas: auduma un gumijas. Pirmā ir jau pievienota pulkstenim un visādi citādi ir laba, jo viegla un laiž cauri gaisu, ļaujot ādai elpot, taču man likās mazliet par šauru, bīdot pāri plaukstai. Tādēļ nolēmu apmainīt pret gumijas siksniņu. Sameklēju jau pašu mazāko skrūvgriezi, jo parasti siksniņas maiņa ir diezgan piņķerīga padarīšana - vajag piespiest atsperīti, kas tur vietā siksniņas stiprinājumu, bet tā ir mazmazītiņa un grūti aizsniedzama. Bet te, man par lielu prieku, izrādījās, ka Huawei dizaineri siksniņā ir iestrādājuši viegli nospiežamu podziņu, kas ļauj atsperīti saspiest, iztiekot bez kaut kādiem papildus instrumentiem. Vienā mirklī auduma siksniņa bija nost, bet gumijas uzlikta vietā. Šādu risinājumu es ieteiktu visiem viedpulksteņiem, jo tiem siksniņa tomēr ir būtisks dizaina elements un iespēja to ērti nomainīt ir būtiska priekšrocība. Un, ja jau runājam, par dizainu, tad var piebilst, ka pulkstenim ir pieejamas trīs krāsu versijas: man bija zilais, bet vēl ir melns un oranžs.
GT Runner 2 ir ļoti viegls - nepilni 35 grami. Tik viegls, ka sākumā tas liekas nepierasti, jo līdz šim man ir bijuši "svarīgāki" pulksteņi. Taču pie viegluma ātri pierod un no sportošanas viedokļa mazais svars, protams, ir tikai pluss. Vienlaikus pulkstenis ir arī izturīgs: no trešā stāva uz asfalta to mest nemēģināju, neesmu jau barbars, taču kritiens uz grīdas tam pilnīgi noteikti nekaitē. Ekrāns ir spilgts un labi saskatāms arī spilgtā saulē. Pirmajā dienā radās bažas, ka tik spilgts ekrāns (spilgtuma līmeni gan var regulēt) ātri aprīs bateriju, taču uztraukumam nav pamata, jo vajadzība to uzlādēt radās vien otrās nedēļas beigās. Te gan jāņem vērā, ka intensīvi lietojot sportošanas laikā, kad aktivizētas teju vai visas pulksteņa spējas, enerģijas patēriņš būs lielāks. Taču pat maksimālā režīmā vajadzētu pietikt apmēram pusotrai dienai, jo ražotājs sola vismaz 32 stundas. Bet pēc 32 stundu sportošanas tev pašam noteikti vajadzēs uzlādēt savas baterijas, ne tikai pulksteni vien.
Tāpat kā citi Huawei viedpulksteņi, arī GT Runner 2 ļauj saņemt telefonzvanus un īsziņas, kā arī menedžēt austiņās skanošo mūzikas listi. Jaunums ir tas, ka ar Curve Pay lietotnes palīdzību šo un arī virkni citu Huawei viedpulksteņu tagad var izmantot bezkontakta norēķinu veikšanai. Vienkārši sakot, pieliec pulksteni pie bankas termināla un samaksā par savu enerģijas dzērienu vai ko nu tu baudi pirms vai pēc treniņa.
Pašam savs viedtreneris
Kā jau teikts, Huawei Watch GT Runner 2 galvenā mērķauditorija ir sportiski cilvēki, pirmām kārtām skrējēji. Tas, ko šis mazais nieks spēj piedāvāt treniņiem, sacensībām un to plānošanai, ir tiešām kaut kas prātam grūti aptverams. Ar to, ka viedtālrunis fiksē skrējienā veikto distanci, ātrumu, patērētās kalorijas un vēl saglabā atmiņā maršrutu, nevienu vairs mūsdienās nepārsteigsi, taču tā ir tikai maza daļiņa no iespējām. Huawei īpaši lepojas ar savu GPS sistēmu, kurā izmantots algoritms, kas ļauj notiekt skrējēja atrašanās vietu un maršrutu arī tad, ja tiešs satelīta signāls nav uztverams. Piemēram, tunelī vai augstceltņu ielenkumā. Latvijas apstākļiem tas varbūt nav īpaši aktuāli, jo ne mums tādi debesskrāpji kā Manhetenā, ne arī gari tuneļi, pa kuriem skriet (stacijas tunelis neskaitās!), taču, sportojot kaut kur ārzemēs, šī funkcija var noderēt. Bet precīza globālās pozicionēšanas spēja kā tāda var noderēt jebkur, kaut vai Strenču silos.
Šāds te pulkstenis ir teju vai obligāts maratonskrējējiem, jo ar GT Runner 2 palīdzību var paveikt brīnumu lietas. Pirmkārt, saplānot skrējienu un tā laikā vadīties pēc pulksteņa rekomendācijām: kāpināt tempu vai mazināt, kurā brīdī uzņemt šķidrumu vai kaut ko uzkost, jo paralēli laikrādis monitorē skrējēja sirdsdarbību un kopējo fizisko stāvokli. Otrkārt, pulkstenis būs nenovērtējams palīgs treniņu laikā, jo palīdzēs izstrādāt treniņu programmu, lai kārtīgi sagatavotos lielajam skrējienam, ņemot vērā katra spējas un individuālās īpašības.
Treniņi vispār ir Huawei Watch GT Runner 2 jājamzirdziņš. Kopā ar lietotni Huawei Health ir isepējams izvēlēties neskaitāmas treniņu programmas gan atsevišķām muskuļu grupām, gan kopējā fiziskā stāvokļa uzlabošanai. Pieejams ir gan diētas žurnāls, gan elpošanas meditācijas vingrinājumi. Pašā telefonā ir programmas skriešanai iekštelpās, ārā, krosam un maratonam, pastaigām zālē un brīvdabā, riteņbraukšanai ārā un uz trenažiera, peldēšanai, niršanai, slēpošanai, airēšanai, golfam un pat lēkšanai ar lecamaukliņu. Pat, ja visu šo piedāvājumu ignorēsi, tad pilnīgi noteikti noderēs viena funkcija, kas attiecas uz sēdoša darba darītājiem - ik pa laiciņam pulkstenis atgādina, ka pienācis laiks izkustēties un piedāvā dažus vienkāršus vingrinājumus, ko var izpildīt turpat pie rakstāmgalda. Tas tiešām ir noderīgi.
Veselības monitorings
Rūpe par veselību ir otra šī viedpulksteņa specialitāte. Huawei jau gadiem ilgi ir strādājuši pie dažādām programmām un algoritmiem, kas ļauj monitorēt veselību, un tagad šīs zināšanas apkopotas šajā pulkstenī. Treniņu laikā tas mēra pulsu, lai neļautu pārspīlēt ar slodzi un nenodarītu sev pāri. Varam arī noteikt skābekļa līmeni asinīs un savlaicīgi piefiksēt sirds aritmiju. Ir arī elpošanas vingrinājumi stresa mazināšanai. Mani mēģinājumi šajā jomā tika novērtēti kā vidēji labi un ar aicinājumu turpināt treniņus. Pulkstenis arī pats mēģina noteikt tavu stresa līmeni, taču šajā jautājumā mums reizēm radās domstarpības: laikrādis apgalvoja, ka esmu drusciņ stresains, kaut gan es pats nemaz tāds nejutos. Bet var jau būt, ka no malas labāk redzams.
Protams, visus interesē, cik tad šāds pulkstenis maksā. Nav gluži tā, ka būtu pavisam lēti - izsludinātā īpašā "iepazīšanās cena" ir 369 eiro. Taču, ņemot vērā visu plašo iespēju klāstu, ko tas piedāvā, cena ir visnotaļ atbilstoša un, ja paskatāmies, ko līdzīgu vēl var atrast tirgū, tad par tādu pašu naudu kaut ko līdzvērtīgu būs grūti atrast. Ja tu savas dienas un vakarus vadi, gulšņājot dīvānā, tad droši vien itin labi iztiksi bez Huawei Watch GT Runner 2. Taču, ja piekop aktīvu dzīvesveidu, tad gan ir vērts šo viedpulksteni pamēģināt. Jau pēc nedēļas, visticamākais, brīnīsies - kā gan es līdz šim bez tā varēju iztikt?!