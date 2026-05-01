Sorokins pēc zaudējuma: šodien pietrūka pacietības un vārtu guvumu
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase piektdien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas pusfinālā ar rezultātu 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) piekāpās Slovākijas vienaudžiem. Pēc spēles izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins atzina, ka komandai pietrūcis gan pacietības, gan precizitātes uzbrukumā.
“Šodien pietrūka pacietības, pilnīgi noteikti pietrūka vārtu guvumu, un mums īsti nesanāca spēle otrajā trešdaļā, kur bija stipri par daudz vienkāršo kļūdu. Žēl, ka beigās mūs arī sodīja slovāki,” sacīja Sorokins.
Viņš norādīja, ka trešajā periodā komanda spējusi saņemties un uzlabot sniegumu, taču ar to nepietika, lai panāktu izlīdzinājumu. “Uz trešo trešdaļu mēģinājām, likās, ka puikas savācās. Nebija viegli – pāris spēlētāji darbojās ar traumām, viens pēc kautiņa tika izraidīts,” piebilda treneris.
Sorokins arī uzsvēra, ka komandai neizdevās izveidot pietiekami daudz bīstamu momentu, tomēr viņš uzteica spēlētāju cīņassparu. “Gribu pateikt puišiem lielu paldies par cīņas sparu un vēlēšanos. Tā bija ļoti laba pieredze. Cerams, ka to varēsim pārnest uz nākamo spēli un būt labāki,” viņš teica.
Sestdien Latvijas U-18 izlase aizvadīs spēli par bronzas medaļām, kur tās pretiniece būs Zviedrijas un Čehijas pusfināla zaudētāja.