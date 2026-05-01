"Lufthansa" atvainojas krievu režisoram Talankinam par "Oskara" statuetes pazaudēšanu
Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa" atvainojusies krievu režisoram Pāvelam Talankinam par "Oskara" statuetes pazaudēšanu pēc tam, kad ASV lidostas drošības dienests aizliedza viņam to ņemt līdzi rokas bagāžā.
Pēc aktīvas meklēšanas "Lufthansa" paziņoja, ka statueti izdevies atrast.
Talankina dokumentālā filma "Mr. Nobody Against Putin" ("Misters Neviens pret Putinu") 16. martā ieguva "Oskaru" kategorijā "Labākā dokumentālā filma".
Džona Kenedija starptautiskajā lidostā Ņujorkā trešdien drošības dienests neatļāva Talankinam pārvadāt "Oskara" statueti rokas bagāžā, vēstīja kino nozares ziņu vietne "Deadline".
ASV Transporta drošības pārvaldes (TSA) amatpersonas režisoram paziņoja, ka, viņuprāt, statueti varētu izmantot kā ieroci, un viņš bija spiests to ievietot kravas nodalījumā kartona kastē. Kad lidmašīna nolaidās Vācijā, "Oskara" statuete bija pazudusi, vēsta "Deadline".
"Lufthansa" paziņoja, ka steidzami sākusi iekšējo meklēšanu, lai atrastu "Oskaru", un dažas stundas vēlāk nāca klajā ar jaunu paziņojumu, kurā apstiprināja, ka "Oskara" statuete ir atrasta un atrodas "Lufthansa" darbinieku aprūpē Frankfurtē. Aviokompānija paziņoja, ka gatavojas to pēc iespējas ātrāk nodot atpakaļ Talankinam.
"Lufthansa" nepaskaidroja, kā statuete pazuda, norādot, ka pašlaik vēl notiek iekšēja pārbaude, lai noskaidrotu visus apstākļus.
35 gadus vecais Talankins ir bijušais Krievijas Čeļabinskas apgabala Karabašas skolas pedagogs un videogrāfs. Filmas "Mr. Nobody Against Putin" pamatā ir materiāli, ko Talankins nofilmējis Karabašas skolā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā - skolas līnijas, sapulces, svinības un mācību stundas.
Talankins 2024. gadā pameta Krieviju, līdzi paņemot uzfilmēto materiālu.
Filma izraisījusi plašu interesi un izpelnījusies pretrunīgus vērtējumus, tostarp kritiku, ka tajā gandrīz nemaz nav pieminēta Ukraina.
Talankins pastāstīja izdevumam "Deadline", ka viņš ar "Oskara" statueti ir lidojis vismaz desmit reižu, un viņam nav bijušas nekādas problēmas.
"Tas ir pilnīgi nesaprotami, ka viņi "Oskaru" uzskata par ieroci," pēc nolaišanās Frankfurtē ceturtdienas rītā sacīja režisors, piebilstot, ka iepriekš viņš "lidojis ar to salonā, un nekad nav bijušas nekādas problēmas".
"Lufthansa" aģents bija piedāvājis pavadīt Talankinu līdz vārtiem un lidojuma laikā paturēt viņa statueti pie sevis, taču, kā ziņo "Deadline", TSA amatpersonas noraidīja šo priekšlikumu.