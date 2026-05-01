"Panorāmas" leģenda, žurnālists Gunārs Dūzis aizvadījis pēdējo darba dienu
Milzīgam Latvijas iedzīvotāju skaitam "Panorāma" ir ziņu raidījums, bez kura vakari nav iedomājami. Kopš 1958. gada ir mainījies tā noformējums, nākuši un aizgājuši producenti, režisori, žurnālisti, operatori, taču ilgāk nekā pusgadsimtu "Panorāma" televizoru ekrānā bijusi nesaraujami saistīta ar žurnālistu Gunāru Dūzi. Nu šis laikmets ir noslēdzies, jo 30. aprīlī Latvijas žurnālistikas veterāns aizvadīja savu pēdējo darba dienu pirms došanās pelnītajā atpūtā.
Pārsteidzoši, bet Gunāra Dūža ilgā karjera televīziju sākās ar ... netikšanu universitātē, uz ko tētis paziņojis, ka dēlam būs jāiet strādāt. Viņš izvēlējās vietu, kas tuvāka mājām Mellužos, vēsta portāls "lsm.lv".
Sirsnīgs, ļoti mierīgs un nosvērts pat vistrakākajās stresa situācijās, un neiztrūkstoši asprātīgs. Bez Gunāra smieklu velniņa nekādi: "Strādājot par producentu, var izārstēt atļukušas ausis. Man bija apmēram tādas (rāda), tagad tuvāk pie galvas. 100 reizes dienā jārunā pa telefonu, tad pie vienas auss, tad pie otras, un ausis kārtībā."
Gunārs 1990. gados kopā ar Ināru Makārovu vadīja "Panorāmu". Nu jau daudzus gadus Gunārs veido ziņu apskatus un kadrā nav redzams, tomēr viņa balss nav sajaucama ne ar vienu citu, vēsta "lsm.lv".
2018. gadā par izcilu ieguldījumu televīzijas žurnālista darbā un Latvijas sabiedrības labā Gunārs Dūzis saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.
Pēc aiziešanas pensijā Gunārs Dūzis negrasās laiskoties — gaida pavasara dārza darbi un pirtiņas remonts, lielu uzmanību prasa arī seši mazbērni. Redakcijas kņadas un stresa viņam nepietrūks, kolēģu gan. "To cilvēku, kas te ir, to pietrūks – garantēta tikšanās katru darba dienu, ka tu esi viens no viņiem, tagad vairs nav, tagad būs esošie un bijušais," atzina topošais pensionārs.