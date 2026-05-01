Kristīna Diravkina.
112
Šodien 08:15
Pusnaktī izgāja no dzīvesvietas: bezvēsts pazudusi 1991. gadā dzimusī Kristīna Diravkina
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pārdaugavas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1991. gadā dzimušo Kristīnu Diravkinu, informē likumsargi.
Sieviete šī gada 28. aprīlī ap pusnakti izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, A. Bieziņa ielā 11 un līdz šim brīdim sievietes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 168 cm, melnas krāsas mati ar sarkanas krāsas šķipsnām, ausīs daudz auskari.
Policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
