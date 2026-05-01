112
Šodien 19:30
Limbažu novadā vienlaikus deg automašīna un kūla, satiksme uz Tallinas šosejas apturēta
Šodien plkst. 17.14 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Limbažu novada Skultes pagastu, kur dega vieglā automašīna un blakus esošā kūla, vēsta Latvijas Televīzijas Ziņu dienests.
Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna deg 6 kvadrātmetru platībā, bet kūla – 3 kvadrātmetru platībā.
Dzēšanas darbu laikā drošības apsvērumu dēļ abos virzienos tika bloķēta Tallinas šoseja.