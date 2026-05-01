Teherāna iesniegusi Pakistānai jaunu priekšlikumu sarunām ar ASV
Irāna iesniegusi jaunu priekšlikumu Pakistānai, kas uzņēmusies vidutājas lomu komunikācijā starp Teherānu un Vašingtonu, piektdien vēstīja Irānas ziņu aģentūra IRNA.
Irānas valsts raidorganizācija IRIB ziņoja, ka Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči pa telefonu informējis vairākus reģionālos kolēģus par "jaunām iniciatīvām saistībā ar kara izbeigšanu".
Ministrs sazinājies ar Turcijas, Ēģiptes, Kataras, Saūda Arābijas, Irākas un Azerbaidžānas ārlietu ministriem, kā arī runājis ar Eiropas Savienības (ES) augsto ārlietu pārstāvi Kaju Kallasu, ziņoja IRIB.
Pakistāna vēl nav apstiprinājusi, ka būtu no Irānas saņēmusi jaunu priekšlikumu. Arī priekšlikuma saturs nav zināms.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumus Irānai. Teherāna atbildēja ar pretuzbrukumiem Izraēlai un Persijas līča valstīm, kā arī faktiski nobloķēja Hormuza šaurumu.
Savienotās Valstis atbildējušas ar Irānas ostu blokādi.
Lai gan pašlaik starp karojošajām pusēm ir noslēgts pamiers, konflikta beigas nav redzamas, un sarunas starp Vašingtonu un Teherānu ir nonākušas strupceļā.