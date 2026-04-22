Sabiedrība
Šodien 10:49
Trešdien pieaugs vēja ātrums
Trešdienas pēcpusdienā Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, vēsta sinoptiķi.
Dienas laikā gaiss sasils līdz +12..+17 grādiem, daļā piekrastes - līdz +7..+9 grādiem. Rīgā saglabāsies sauss laiks, mākoņu kļūs vairāk un ziemeļrietumu vējš vakarā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13 grādi, pie jūras +9 grādi.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons, kas atrodas Eiropas ziemeļrietumos, un ciklons Krievijas ziemeļos. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī, gaidāma spiediena pazemināšanās.