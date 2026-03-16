Neizturot cenu karu ar ārvalstu milžiem, veikalu tīkls "Sky" piesaka maksātnespēju
Nespējot konkurēt ar ārvalstu kapitāla lielveikalu ķēdēm un saskaroties ar būtisku izmaksu pieaugumu, vietējā kapitāla pārtikas lielveikalu tīkla "Sky" pārvaldītājs SIA "Skai Baltija" piektdien, 13. martā, iesniedzis maksātnespējas pieteikumu, informēja uzņēmuma pārstāvji.
Kā skaidro "Skai Baltija" vadība, uzņēmums vairs nespēj izturēt cenu konkurenci ar lielajām ārvalstu kapitāla veikalu ķēdēm, kurām lielo iepirkuma apjomu dēļ ir zemākas izmaksas. Papildu spiedienu uz uzņēmuma darbību un izmaksām radījusi arī ģeopolitiskā situācija pēc kara sākuma Ukrainā, kas sadārdzinājusi produkciju.
Vienlaikus mazumtirdzniecības tirgū esot mainījusies arī patērētāju uzvedība. Uzņēmumā norāda, ka klienti arvien biežāk izvēlas lētākus produktus, otrajā plānā atstājot kvalitāti, kas kopš "Sky" tīkla izveides bijusi zīmola pamatvērtība. Līdz šim veikalu ķēde savā darbībā prioritāri sadarbojusies ar maziem, autentiskiem ražotājiem, lai nodrošinātu klientiem unikālu produkciju, nevis plaša patēriņa zīmolus.
Līdz ar maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu darbu jau ir pārtraukuši divi "Sky" veikali – Siguldas šosejā 8 un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 122. Savukārt veikali Duntes ielā 19A un Hipokrāta ielā 28 turpinās apkalpot apmeklētājus līdz turpmākam paziņojumam, nodrošinot arī uzņēmuma pašu ražotās produkcijas "Gatavots Sky" piedāvājumu.
Lai nodrošinātu caurspīdīgu un likumam atbilstošu saistību kārtošanu pret sadarbības partneriem un darbiniekiem, "Skai Baltija" sadarbosies ar maksātnespējas administratoru un atbildīgajām institūcijām.
Kā uzsver uzņēmumā, savas darbības laikā tas Latvijas valsts budžetā nodokļos iemaksājis vairāk nekā 63 miljonus eiro, un atsevišķos periodos darbinieku skaits sasniedzis 580 cilvēkus. Līdz šim "Skai Baltija" bija spējusi pārvarēt dažādas krīzes, tostarp 2009. gada ekonomisko lejupslīdi, vairākkārt optimizējot darbību un izmaksas.
SIA "Skai Baltija" 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta un 2,625 miljonu eiro zaudējumus.
SIA "Skai Baltija" reģistrēta 2016. gadā, un tās pamatkapitāls ir 300 000 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Aivars Rubenis. Vietējā kapitāla "premium" klases pārtikas lielveikalu tīkls "Sky" Latvijā izveidots 1998. gadā.