Rīgā meklē bezvēsts prombūtnē esošo Ingrīdu Augstkalni

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Ingrīdu Augstkalni, kura šā gada 13. aprīlī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Ilūkstes ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 167 cm, melni, gari mati. Bija ģērbusies melnās džinsu biksēs, pelēkas krāsas pusmētelī, baltos sporta apavos.

Valsts policija aicina aplūkot Ingrīdas attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

