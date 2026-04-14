Kristapa Porziņģa vecāki šķīrušies; basketbolista tēvam Tālim būs vēl viens bērns
Latvijas izlases un NBA kluba Goldensteitas "Warriors" basketbolista Kristapa Porziņģa tētis Tālis Porziņģis savu dēlu ASV nesen apciemot devās kopā ar jauno mīlestību – uzņēmēju, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāju Zani Gustu.
Aprīļa sākumā Kristaps Porziņģis apmeklējis Augstākās beisbola līgas (MLB) spēli starp Sanfrancisko "Giants" un Ņujorkas "Mets", vērojot to no skatītāju rindām kopā ar saviem tuviniekiem. Ar populāro sporta kanālu "NBC Sports" saistīta sociālo tīklu platforma, kas vēsta par jaunumiem Goldensteitas "Warriors" komandā, izplatījusi kadrus, kuros redzams, ka Kristaps skatās maču kopā ar draudzeni modeli Sūkiju Holu, kā arī tēti Tāli (69), viņa jauno dzīvesbiedri Zani Gustu un viņas meitu Emīliju.
Kristaps Porziņģis is at Oracle Park tonight for Giants-Mets 👋 pic.twitter.com/yZEhI6NXvF— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 5, 2026
Žurnālam "Kas Jauns" Tālis saka - nemēdz savu personisko dzīvi nest uz āru publiskai apspriešanai, taču neko īpaši nav arī slēpis. “Tas nav jaunums, ka esmu oficiāli šķīries. Mana ģimene un tuvākie cilvēki to zina. Ar sievu Ingrīdu oficiāli šķīrām laulību aptuveni pirms gada,” saka Tālis, piebilstot, ka dzīvē tā mēdz notikt, pāri šķiras. Savukārt žurnālam "Privātā Dzīve" triju dēlu - Kristapa, Jāņa un Mārtiņa - tētis Tālis izziņojis, ka viņa draudzene Zane, kas par Porziņģi ir vairāk nekā 30 gadus jaunāka, ir bērna gaidībās.