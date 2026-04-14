Kravas auto šoferi sniedz sīkākas ziņas par baismīgo sešu fūru sadursmi uz Liepājas šosejas
Aizvadītajā dienā uz Liepājas šosejas notika baismīga sešu kravas auto sadursme, kurā viens no šoferiem tika iespiests kabīnē un guva vidēji smagus ievainojumus. Šoferi raidījumam "Degpunktā" sniedz sīkāku ieskatu tajā, kā sadursme izcēlās.
Aleksejs, kura auto sadursmē cieta vismazāk norāda, ka pirmdienas rītā brauca Rīgas virzienā, kad pamanīja ceļmalā piestājušu kravas auto. Tā kā izkatījies, ka šofera auto piemeklējusi kāda ķibele, Aleksejs izlēma piestāt platākā ceļa nomalē, lai palīdzētu kolēģim.
"Gribēju viņam ierakstīt ziņu, prasīt, kas noticis, bet no muguras brauca baļķinieks, kurš pietuvojās, apstājās, lai palaistu pretimbraucošos un viņam no muguras vēl viens kravinieks izlidoja cauri. Viņš aizķēra visus, izlidoja visiem cauri, kaut kas viņam aizdegās, bet ātri nodzisa,” norāda Aleksejs.
Sadursmē vissmagāk cieta zaļš “Scani” spēkrats ar cisternu, kuras šoferis tika iespiests kabīnē. Viņš esot stāstījis, ka nespēja apstāties, jo neesot nostrādājušas bremzes. Kabīnē tika iespiests arī Aivars, kas devās no Rīgas uz Saldu. "Es zaļo neredzēju, bet priekšējais bremzēja un es arī. Pēc tam tikai redzēju, ka kāds aizlido garām," pauž Aivars. Jāpiemin, ka viņa suņuks sadursmē necieta vien tādēļ, ka bija piesprādzēts.
Sadursmē bojājumi tika nodarīti ne tikai spēkratiem, bet arī ceļa segumam un barjerām, turklāt avārijas dēļ ceļa posms bija slēgts vairākas stundas. Tāpat sadursmes rezultātā uz brauktuves izveidojās lielas eļļas peļķes, kuru noplūdi apkārtējā vidē izdevās ierobežot ugunsdzēsējiem.
Jau ziņots, ka pirmdienas rītā ap 10.58 uz Liepājas šosejas netālu no Kalnciema tilta notika sešu kravas auto sadursme. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka 1969. gadā dzimis vīrietis, vadot vienu no kravas automašīnām, iespējams, neizvēlējās atbilstošu trajektoriju un izraisīja sadursmi ar pārējām automašīnām. Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta viena persona, kas nogādāta medicīnas iestādē. Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.
