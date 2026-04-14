Latvijas Nacionālajā dabas muzejā apskatāma izstāde "Mans putns 2026”
Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no 11. aprīļa līdz 26. jūlijam atvērta fotoizstāde "Mans putns 2026” ar vairāk nekā 100 Latvijā sastopamo savvaļas putnu attēliem. Fotogrāfijas papildina vistveidīgo putnu kolekcijas priekšmeti, kas ikdienā muzeja ekspozīcijās nav apskatāmi.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja fotokonkurss "Mans putns” ir ikgadējs un putnu fotogrāfu vidū iemīļots un gaidīts notikums, kam nākamgad apritēs jau 25 gadi. Konkurss mudina tuvāk iepazīt Latvijas putnus un tiem raksturīgo dzīvesveidu, kā arī attīstīt dabas vērošanas iemaņas.
Fotokonkursā šogad piedalījās 104 dalībnieki ar 276 fotogrāfijām, un īpaši daudz darbu saņemts vecuma grupā „50+”. Putni fotografēti dažādās dzīves ainās, tostarp, piemēram, kustībā vai ar medījumu. Konkursa rīkotāji pateicas par dalībnieku lielo atsaucību un atzīst, ka bijis ļoti grūti izvēlēties uzvarētājus.
Zooloģijas nodaļas vadītājs, ornitologs Dmitrijs Boiko pauž gandarījumu, ka iesniegtajos darbos pārstāvēta liela putnu sugu dažādība, ir gan bridējputni, gan meža putni, gan ūdensputni. Kā jau bija sagaidāms, daudz kadru tapis pie putnu barotavām. Žūrijas pārstāvji īpaši izceļ retāku sugu iemūžināšanu fotogrāfijās, piemēram, vienā no konkursam iesniegtajiem darbiem apskatāms ģirlicis – mazs žubīšu dzimtas dziedātājputns, kas Latvijā sastopams nevienmērīgi, tikai vietām, un sen nav ticis pārstāvēts fotokonkursā.
Izstāde "Mans putns 2026” Latvijas Nacionālā dabas muzeja 1. stāva izstāžu zālē atvērta no 11. aprīļa līdz 26. jūlijam. Ikviens apmeklētājs līdz 31. maijam var nobalsot par, viņaprāt, skaistāko fotogrāfiju izstādē. No muzeja zooloģiskā krājuma līdzās fotogrāfijām eksponēti dažādu vistveidīgo putnu izbāžņi – mednis, rubenis, laukirbe un mežirbe.