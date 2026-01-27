"Sky” slēdzis veikalu Krasta ielā

"Sky" slēdz veikalu Krasta ielā.
Bizness un ekonomika
18:35
Lielveikalu tīkls "Sky" slēdzis veikalu Rīgā, Krasta ielā.
Uzņēmums pagaidām nav sniedzis komentāru par veikala slēgšanu.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Sky" veikalu pārvaldītājam SIA "Skai Baltija" šogad 21. janvārī bija reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 930 617 eiro apmērā.
"Skai Baltija" 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus uzņēmums cieta zaudējumus 2,625 miljonu eiro apmērā.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 300 000 eiro. "Skai Baltija" vienīgais īpašnieks ir Aivars Rubenis.