Šodien 10:14
Ventspilī uz remontdarbu laiku slēgs Ūdens piedzīvojumu parka atrakciju un SPA zonu
Pirms tūrisma sezonas sākuma Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka ūdens atrakciju un SPA zonā notiks lielāki, iepriekš ieplānoti, remontdarbi – tiks atjaunotas metāla kāpnes, tāpat plānots remontēt džakuzi vannas un aroma saunas pirti, tādēļ laikā no 13. līdz 28. aprīlim ūdens atrakciju un SPA zona apmeklētājiem nebūs pieejama.
Kā informē SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, Ūdens piedzīvojumu parka ūdens atrakciju un SPA zona ir viens no iecienītākajiem Ventspils aktīvās atpūtas objektiem ne tikai ventspilnieku, bet arī pilsētas viesu vidū. Vidēji gadā tieši ūdens atrakciju un SPA pakalpojumi tiek izmantoti vairāk kā 50 tūkstošus reižu.
Pēc remontdarbu pabeigšanas, maija mēnesī, ūdens atrakciju parkā plānots uzņemt skolēnu ekskursiju grupas, bet vasaras mēnešos atsāksies tūristu pieplūdums, tāpat vasarā Ūdens piedzīvojumu parka lielajā peldbaseinā notiks vairākas sporta nometnes, kuru dalībnieki labprāt izmanto ūdens atrakciju un SPA kompleksa pakalpojumus.