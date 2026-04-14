Vīrietim par nelegālo zveju draud līdz 350 eiro liels sods.
Šodien 10:05
Ādažu pusē pieķerts makšķernieks, kas zvejoja zivis ar aizliegtu paņēmienu. Viņam draud bargs sods
Ādažu pašvaldības policijas darbinieki pieķēruši makšķernieku, kurš nodarbojās ar aizliegtu zvejas paņēmienu - cemmerēšanu.
Cemmerēšana ir zvejas paņēmiens, kad zivs tiek ķerta, nevis pievilinot to ar ēsmu, bet gan aktīvi izmantojot āķi vai cilpu, aizķerot zivi nevis aiz mutes, bet aiz kādas citas ķermeņa daļas. Ādažu pašvaldības policija norāda, ka par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process, par ko var tikt piemērots naudas sods līdz 350 EUR.
Roberts sociālajos tīklos pauž, ka "tas tur notiek ik dienu". "Ieteiktu uzstādīt kameru un šī problēma pazustu, vai ari varētu aktīvi papildināt budžetu," pauž vīrietis. Mārtiņš piebilst, ka daži tur pa 60 zivīm dienā nomakšķerējot. Bet Jānis vaicā, kur tā nelegālā zveja īsti notiekot. "Pie Kultūras nama tajā apendicītā kas iet uz Vējupi. Visi Ādaži tak pa to runā," pauž Roberts.