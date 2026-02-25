Liepājas ostā janvārī pārkrauto kravu apmērs palielinājies par 2,2%
Liepājas ostā 2026. gada janvārī pārkrautas 531,8 tūkst. tonnu kravu, kas ir par 2,2% vairāk nekā pērn, pateicoties būtiskam saņemto kravu pieaugumam un beramkravu dominancei. Vienlaikus nosūtīto un ģenerālkravu, tostarp ro-ro un kokmateriālu, apmēri samazinājās.
No Liepājas ostas šogad janvārī nosūtīti 425 100 tonnu kravu, kas ir par 3,5% mazāk nekā 2025. gada janvārī, bet saņemto kravu apmērs pieaudzis par 33,5% un bija 106 700 tonnu, vēsta Satiksmes ministrijas publiskotā informācija.
Liepājas ostā šogad janvārī visvairāk pārkrautas beramkravas – 362 000 tonnu, kas ir par 10% vairāk nekā 2025. gada janvārī un veidoja 68,1% no visām šogad janvārī ostā pārkrautajām kravām.
Tostarp labība un labības produkti pārkrauti 202 000 tonnu apmērā, kas ir par 10,5% mazāk nekā 2025. gada janvārī, celtniecības materiāli pārkrauti 48 200 tonnu apmērā, kas ir par 50,6% vairāk, bet koksnes šķelda pārkrauta 68 700 tonnu apmērā, kas ir par 75,3% vairāk.
Ģenerālkravas šogad janvārī Liepājas ostā pārkrautas 151 800 tonnu apmērā, kas ir par 8,9% mazāk nekā 2025. gada janvārī, veidojot 28,5% no visām šogad janvārī ostā pārkrautajām kravām.
Tostarp ro-ro kravas pārkrautas kopumā 112 200 tonnu apmērā, kas ir par 9,5% mazāk nekā 2025. gada janvārī, bet kokmateriāli pārkrauti 25 500 tonnu apmērā, kas ir par 29,2% mazāk.
Savukārt lejamkravas Liepājas ostā janvārī pārkrautas 18 000 tonnu apmērā, kas ir par 26,5% mazāk nekā 2025. gada janvārī, veidojot 3,4% no visām šogad janvārī ostā pārkrautajām kravām.
Jau vēstīts, ka Liepājas ostā 2025. gadā tika pārkrauti kopumā 6,87 miljoni tonnu kravu, kas ir par 2,5% mazāk nekā 2024. gadā.
Liepājas osta pēc pārkrauto kravu apmēra pērn bija trešā lielākā osta Latvijā.