“Nomazgā kājas!” Internets nesaudzē Beniju Blanko pēc tam, kad kamera fiksē mūziķa netīrās pēdas
Jaunais Benija Blanko podkāsts tikko bija sācies, kad skatītāju uzmanību negaidīti novirzīja detaļa, kas ar sarunas saturu bija maz saistīta. Dažu minūšu laikā par galveno apspriedes tematu kļuva mūziķa... netīrās pēdas.
Pēc tam, kad “Grammy” balvas ieguvējs 24. februārī kopā ar draugu Lilu Dikiju un viņa sievu Kristinu Bataluko prezentēja jaunu multimediju podkāstu sēriju, internets pievērsās vienai no šova mazāk glaimojošajām detaļām.
Benijs — kurš septembrī apprecējās ar dziedātāju Selēnu Gomesu — sēdēja uz dīvāna un ar jaunajiem draugiem apsprieda, ka jauno interviju sēriju nevajadzētu saukt par podkāstu. Sarunas laikā viņš uzlika kājas uz dīvāna spilveniem, atklājot pēdas, kas bija klātas ar melniem netīrumiem un putekļiem.
“Labs podkāsts, bet nomazgā kājas, Benij, un iztīri grīdas,” kāds fans rakstīja “YouTube” komentāros. Cits piebilda: “Tās pēdas vajadzētu kārtīgi noskalot ar šļūteni.”
Savukārt kāds skatītājs platformā “X” rakstīja: “Ir 2026. gads, bet Benijs Blanko joprojām dzīvo akmens laikmetā.”
“Iedomājies – būt precētam ar tādu vīrieti,” pauda kāds komentētājs “Youtube”, kamēr vēl kāds cits ieteica dziedātājai Selēnai Gomesai nekavējoties šķirties no mūziķa.
Vēl pirms diskusijām par netīrajām pēdām — kuras vietnē wikiFeet pašlaik novērtētas ar trīs no piecām zvaigznēm — Benijs skaidroja, kāpēc nolēmis pievērsties podkāstu veidošanai kopā ar Lilu Dikiju un Kristinu.
“Pasaulē ir tik daudz Endrjū Teitu un citu briesmīgu cilvēku, un es saskatīju iespēju, jo man patīk pavadīt laiku ar draugiem,” viņš sacīja intervijā The Hollywood Reporter, kas publicēta 24. februārī. “Un tā vienkārši sagadījās, ka mani divi labākie draugi ir smieklīgākie cilvēki, ko es pazīstu — varbūt pat smieklīgākie pasaulē.”
37 gadus vecais mūziķis piebilda: “Mums ir ļoti dažāds draugu loks, tāpēc reizēm sarunā piedalīsies mana mamma, bet citreiz — Selēna Gomesa.”