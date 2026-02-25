Traģiski mirusi aktiera Martina Šorta meita; tas kļuvis par jaunāko satricinājumu iemīļotās Holivudas leģendas dzīvē
42 gadu vecumā mirusi slavenā Holivudas komiķa Martina Šorta meita Ketrīna, kura izdarījusi pašnāvību.
Otrdien 75 gadus vecā komēdijas leģendas pārstāvji apstiprināja traģisko ziņu paziņojumā: “Ar dziļām skumjām apstiprinām Ketrīnas Hārtlijas Šortas aiziešanu. Šortu ģimene ir satriekta par šo zaudējumu un šajā laikā lūdz ievērot privātumu. Ketrīnu mīlēja visi, un viņa paliks atmiņā ar gaismu un prieku, ko ienesa pasaulē.”
Losandželosas Ugunsdzēsības departamenta pārstāvis apstiprināja, ka brigādes uz izsaukumu konkrētajā adresē devās ap plkst. 18.41, taču, ievērojot privātumu, atteicās nosaukt iesaistīto personu. Saskaņā ar dispečeru zvanu informāciju, Ketrīna savās mājās tika atrasta ar pašizraisītu šautu brūci.
Pēdējo reizi publiski kopā ar tēvu viņa tika redzēta, svinot savu 40. dzimšanas dienu 2023. gadā pasākumā “”Grand Master Recorders”, kur piedalījās arī Kurts Rasels, Goldija Houna, Ketrīna O’Hāra, Bo Velčs un Džonija Mičela.
Martins Šorts kopā ar nelaiķi sievu Nensiju Dolmenu adoptēja Ketrīnu un viņas brāļus Oliveru un Henriju. Dolmena nomira 2010. gadā pēc cīņas ar olnīcu vēzi. Pāris bija precējies 30 gadus. Sievas zaudējumu Šorts savulaik raksturoja šādiem vārdiem: “Pēc īstas traģēdijas tu kļūsti drosmīgāks. Tā ir dzīves tumšās puses pozitīvā puse.”
Iepriekš viņš sacīja, ka viņa attieksme pret sērām ir vienkārša: “Mēs turpinām dzīvot.”
Arī pats Šorts jaunībā piedzīvoja smagus zaudējumus. Viņš dzimis 1950. gada martā Hamiltonā, Kanādā, kā jaunākais no pieciem bērniem īru un angļu imigrantu ģimenē.
1962. gadā, kad viņam bija tikai 12 gadi, autoavārijā gāja bojā viņa vecākais brālis Deivids. Sešus gadus vēlāk no vēža nomira viņa māte, bet divus gadus pēc tam — tēvs, kurš mira pēc insulta komplikācijām. Līdz 20 gadu vecumam Šorts bija palicis bārenis.
Neskatoties uz smagajiem pārdzīvojumiem, aktieris vairākkārt uzsvēris, ka traģēdijas viņu nevis salauza, bet padarīja stiprāku. “20 gadu vecumā es zināju par dzīvi, nāvi un zaudējumu vairāk nekā mani draugi,” viņš sacīja. “Šādi dzīves pārbaudījumi vai nu tevi stiprina, vai salauž.”
Viņš piebilda, ka zaudējumi palīdzējuši attīstīt spēju tikt galā ar grūtībām un pat padarījuši viņu drosmīgāku kā skatuves mākslinieku.
Karjeras laikā Šorts guvis lielus panākumus gan teātrī, gan kino, un pēdējos gados kopā ar Stīvu Mārtinu guvis plašu popularitāti seriālā “Only Murders in the Building”, kas kļuvis par vienu no skatītākajiem “Disney+” platformā.