Ugunsdzēsēji. / Ilustratīvs attēls/
Sabiedrība
Šodien 10:58
Krāslavas novadā aizdegas dzīvojamā māja, viens cilvēks iet bojā
Krāslavas novadā otrdienas rītā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar plkst. 7.11 VUGD saņēma izsaukumu uz Krāslavas novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 120 kvadrātmetru platībā, kā arī blakus esošā vieglā automašīna un elektrības stabs.
Dzēšanas darbu laikā atrasts bojāgājis cilvēks.
Neilgi pēc diviem dienā saņemts izsaukums uz Latgales ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega elektriskā tējkanna un plīts. No dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 36 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 12 izsaukumi bija maldinājumi.