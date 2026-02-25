Eiropas komisāre jaunuzņēmumu, pētniecības un inovāciju jautājumos apmeklēs Latviju un piedalīsies īpašā pasākumā
Eiropas komisāre jaunuzņēmumu, pētniecības un inovāciju jautājumos Jekaterina Zaharieva (Ekaterina Zaharieva) pirmo reizi kopš apstiprināšanas amatā apmeklēs Latviju. Viņa arī piedalīsies jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasākuma "TechChill" un Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.LV” organizētajā Baltijas jaunuzņēmumu politikas forumā, kas 26. martā notiks Rīgā.
Zaharieva ir pirmā Eiropas komisāre, kuras amata nosaukumā ir vārds "jaunuzņēmums". Iepriekš līdz 2019. gadam amats tika saukts par Eiropas komisāru izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta jautājumos, kad tas tika apvienots ar komisāra pētniecības, zinātnes un inovāciju jautājumos portfeli, izveidojot pašreizējo amata nosaukumu.
Šīs izmaiņas notiek laikā, kad Eiropai aizvien vairāk ir jānostiprina savas pozīcijas globālajā konkurences cīņā tehnoloģiju un inovāciju jomā. 2025. gadā Eiropas Savienībā (ES) pirmo reizi tapa jaunuzņēmumu un mērogojamu uzņēmumu stratēģija, kas paredz konkrētas darbības, lai veidotu ES izrāvienu globālajā konkurētspējā. Piemēram, jaunuzņēmumi ļoti gaida realizējamies ieceri Eiropā izveidot vienotu uzņēmējdarbības formu, kas attieksies tikai uz inovatīviem uzņēmumiem un ievērojami uzlabos to iespējas mērogot biznesu. Šobrīd, kā jebkuram citam uzņēmumam, arī jaunuzņēmumiem katrā valstī ir jāstrādā pēc tur esošā nodokļu režīma un specifiskām likumdošanas prasībām. Plāns ir šīs robežas nojaukt.
"Baltijas valstīm ir liels potenciāls kļūt par vienu no Eiropas dinamiskākajiem inovācijas un uzņēmējdarbības centriem. Priecājos apmeklēt Rīgu un tikties ar uzņēmumu dibinātājiem, investoriem un politikas veidotājiem, kuri nosaka Eiropas jaunuzņēmumu ekosistēmas nākotni. Tādi pasākumi kā "TechChill" un Baltijas jaunuzņēmumu politikas forums ir būtiskas platformas, kas nodrošina, ka Eiropa joprojām ir tehnoloģiskā progresa un globālās konkurētspējas priekšgalā," saka Jaunuzņēmumu, pētniecības un inovācijas komisāre Ekaterina Zaharijeva.
Baltijas jaunuzņēmumu politikas forums notiks 26. martā Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Tas pulcēs jaunuzņēmumu vides politikas veidotājus, kā arī galvenos jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekus no visām trim Baltijas valstīm.
Foruma mērķis ir informēt politikas veidotājus par jaunuzņēmumu specifiskajām vajadzībām, dzīves cikla dinamiku un prioritārajām jomām, lai atbalstītu uz pierādījumiem balstītas un jaunuzņēmumiem labvēlīgas politikas veidošanu. Tāpat forumā tiks vērsta uzmanība uz Eiropas līmeņa jaunuzņēmumu politikas jautājumiem Baltijas jaunuzņēmumu ekosistēmā, sekmēta zināšanu apmaiņu par efektīvu jaunuzņēmumu politikas praksi un veicināta pārrobežu mācīšanos politikas veidotāju un ekosistēmas līderu vidū.
Latviju forumā pārstāves Ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Ārlietu ministre Baiba Braže, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna, kā arī "Startin.lv" vadītājs Roberts Alhimionoks un valdes priekšsēdētājs Ernests Jenavs.
"Redzam, ka jaunuzņēmumu politika Eiropas līmenī kļūst arvien svarīgāka. Tāpēc Baltijas valstīm ir būtiski iesaistīties šajās diskusijās jau pašā sākumā. Forums Rīgā dos iespēju politikas veidotājiem un ekosistēmas pārstāvjiem kopīgi definēt prioritātes, mācīties citam no cita un stiprināt reģiona balsi Eiropā," uzsver "Startin.lv" vadītājs Roberts Alhimionoks.
Baltijas jaunuzņēmumu politikas forumu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) kopiena Latvijā, ko finansē Eiropas Savienība. Pasākums tiek līdzfinansēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.